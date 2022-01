Une fois élue à la mairie de la ville de Pikine, la tête de liste de la coalition Wallu Sénégal, Dr Cheikh Dieng, compte faire de cette partie de la banlieue dakaroise une ville sécurisée, moderne et prospère.

Pour Dr Cheikh Dieng, candidat de la coalition Wallu Askan Wi, l’atteinte de l’objectif de faire de Pikine une ville entièrement développée, se décline autour d’une vision qui permettra une participation citoyenne pleine et entière et des ‘’Plans Wallu’’. Ainsi, faire de Pikine une ville sécurisée, moderne et prospère est un besoin prioritaire de la population, dit-il. Et pour traduire cette vision, la coalition qu’il dirige mettra en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental basées sur le ‘’Programme Wallu Pikine pour la modernité et la prospérité’’ dont les axes programmatiques se déclinent comme une gouvernance inclusive et une participation citoyenne des populations, un environnement sain et sécurisé qui assurera aux populations un meilleur cadre de vie agréable au sein d’une ville convenablement aménagée, un renforcement de la couverture sanitaire et une protection sociale pour tous, une jeunesse épanouie, éveillée et cultivée par une éducation et une formation de qualité, une solidarité active de la diaspora pikinoise et une coopération décentralisée réussie.

Ce programme s’articule autour d’une dizaine de points. Il s’agit de l’amélioration substantielle de la gouvernance locale, du renforcement de la sécurité des personnes et des biens, de la dotation des communes en infrastructures et en équipements modernes, de la mise en œuvre d’un plan municipal pour l’environnement qui permettra une lutte efficace contre les inondations par la construction de canalisations secondaires et tertiaires, et de l’aménagement de bassins de rétention et la requalification de zones d’habitation inondables en espaces verts.

Il y a aussi le projet de développement d’un système éducatif de qualité accessible à tous, le renforcement de la couverture sanitaire et la consolidation de la protection sanitaire et sociale par la construction et l’équipement d’un hôpital de niveau 1 et la mise à disposition d’un personnel d’appui pour son fonctionnement correct, la construction et l’équipement de deux centres de santé et d’un poste de santé dans chaque commune et l’organisation et la gestion rigoureuses des secours au profit des nécessiteux et la participation à la Couverture maladie universelle.

Dr Cheikh Dieng du PDS compte aussi faire de Pikine une ville où le développement d’un environnement propice à l’essor économique, par la création et l’édification de deux marchés modernes et la réhabilitation des autres marchés existants est une réalité. Il compte s’atteler à l’amélioration des conditions socioéconomiques des jeunes, à travers l’autonomisation de 10 000 femmes du secteur informel, par le Projet pour l’autonomisation des femmes de l’informel de Pikine (Pafik) et la construction d’une maison de la femme dans chaque commune. Il s’y ajoute la construction d’un centre d’éducation, de conseil et de protection pour la prise en charge des problèmes spécifique des jeunes filles et femmes et dont la stratégie globale consiste à mener des actions aussi bien curatives (offre de services) que préventives (sensibilisation) et le soutien aux lieux de culte par la réfection de dix grandes mosquées et des deux églises de Pikine et de Thiaroye.

Pour mieux assurer la sécurité de proximité, il sera créé, selon Dr Dieng, une police municipale dotée de moyens logistiques adéquats pour remplir ses missions de surveillance policière permanente de proximité sur les grands axes et les zones identifiées criminogènes, du maintien du bon ordre, de la sûreté et de la commodité dans les rues, quais, places et voies publiques et lieux de culte, du contrôle rigoureux des occupations sur les voies publiques, l’exécution régulière d’opérations de désencombrement et l’intégration et la densification de la vidéosurveillance.

A noter que Dr Cheikh Dieng, actuel Maire de la Djiddah Thiaroye Kao (DTK), est aussi candidat à sa propre succession.

LOCALES A DJIDDAH THIAROYE KAO Mamadou Guèye, l’atout de BBY A Djiddah Thiaroye Kao (DTK), Mamadou Guèye, la tête de liste de la coalition BBY, compte bien déloger Dr Cheikh Dieng, l’actuel maire. Dans son programme, il veut faire de Djiddah Thiaroye Kao une commune inclusive et participative. Pour cela, il compte renforcer le vivre-ensemble, avec la participation de tous à la conception et au suivi de l’application des décisions, ainsi qu’à l’exécution des projets et des programmes de développement territorial. Lors d’un meeting, il s’est engagé à créer un conseil consultatif de développement (CCD) qui regroupera toutes les entités de la commune, de mettre en œuvre une plateforme numérique d’échanges et de partage sur les questions liées au cadre de vie et au développement de la commune, de formaliser les conseils de quartier, de renforcer le contrôle citoyen par l'organisation d'un forum de restitution chaque année et d’installer une radio municipale pour renforcer la citoyenneté. Il compte aussi rénover et moderniser les infrastructures marchandes de la commune ; renforcer le tissu économique local, avec l’ouverture d’un micro-crédit municipal afin de créer les conditions de l’auto-entrepreunariat des jeunes et des femmes ; faire le plaidoyer pour la construction d'un centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (Cdaf) dans la commune ; de construire des logements sociaux à travers le programme partenariat public-privé-population. Il souhaite aussi faire de DTK une commune qui éduque, soigne et qui sera bien assainie. ‘’La banlieue, en règle générale, est malheureusement réputée pour être une zone criminogène. La commune de Djeddah se propose de participer à la sécurité des biens et des personnes. ‘’Il s’agit d’appuyer les forces de défense et de sécurité dans leurs missions de prévention, créer des cellules de dialogue et de médiation, afin de prévenir la petite délinquance, créer un fonds d’appui à la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes adultes déscolarisés et/ou ayant fini de purger une peine de condamnation mineure et de faire un plaidoyer pour l'érection d'un poste de police. Nous comptons réaliser le pavage écologique des grands axes de communication de la commune et reboiser les linéaires par des essences fruitières et l’installation de 1 000 lampadaires supplémentaires, afin d’améliorer l’éclairage public et la sécurité des biens et des personnes’’, promet le candidat de BBY.

CHEIKH THIAM