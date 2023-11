Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a reçu une délégation du programme Participation des femmes en politique (WPP). Lors de la rencontre, il a mis en exergue le rôle de premier plan du pays dans la promotion des femmes en politique.

Le Président de l'Assemblée nationale a salué, hier, les progrès réalisés par le Sénégal en matière de promotion des femmes en politique en Afrique, en particulier grâce à l'adoption de la loi sur la parité en mai 2010, devenue une réalité en 2012. Lors d'une audience accordée à une délégation du programme Participation des femmes en politique (WPP) mis en place par l'IDEA (Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale) et exécuté au Sénégal par l'IFAN et le CAUCUS des femmes leaders, le Dr Amadou Mame Diop a souligné que ‘’le Sénégal, avec 76 femmes députées sur un total de 165, figure parmi les pays les plus représentatifs dans ce domaine à l'échelle mondiale’’.

Le Président Amadou Mame Diop a exprimé sa reconnaissance pour cette dynamique et a encouragé sa poursuite. "L'Assemblée nationale du Sénégal, a-t-il confié, est prête à partager son expérience en matière de mise en œuvre de la parité avec d'autres assemblées législatives sœurs. Elle est également prête à soutenir toutes les actions et initiatives visant à encourager la participation des femmes de la sous-région dans les activités politiques." Les hôtes ont prévu de rendre visite prochainement au Président du parlement de la CEDEAO.

Le Dr Amadou Mame Diop a également plaidé en faveur d'une intensification des programmes de formation et de renforcement des capacités visant à développer le leadership et l'autonomisation des femmes. La délégation, composée de Joséphine Mwangi et Sifisosami Dube de l'IDEA et de Mmes Fatou Sow Sarr, Ndèye Arame Niang et Hélène Tine, respectivement présidente et membres du Caucus des femmes leaders, et du Dr Saliou Ngom de l'IFAN, a présenté et échangé avec le Président Amadou Mame Diop sur les enjeux liés à la participation des femmes en politique au Sénégal et dans la sous-région.

‘’ En 2022, la campagne dénommée ‘Les femmes à l’assaut des mairies’ conduite par le Caucus des Femmes leaders du Sénégal, dans le cadre du Programme de participation politique des femmes (WPP), a contribué à l’arrivée massive des femmes dans les instances de gouvernance des collectivités locales. Ainsi, la deuxième phase du programme WPP, met l’accent sur l’accompagnement des femmes dans la gouvernance locale’’, a déclaré Fatou Sow Sarr. En effet, en parallèle, un atelier de formation des femmes membres des bureaux exécutifs des Collectivités locales de la région de Dakar a été organisée, hier.

Cet atelier, auquel des députés ont pris part, vise à renforcer les capacités des femmes membres des instances de gouvernance des 59 collectivités locales de la région, afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs responsabilités. Ce programme devra se poursuivre à travers 4 autres ateliers qui vont polariser les différentes régions du pays.

A noter que le Programme de participation politique des femmes (WPP), conduit par le consortium mis en place par IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), sur une période de trois ans, vise à accroître la participation politique et la représentation des femmes en Afrique, conformément au Protocole de Maputo de 2003, aux divers protocoles et normes sous-régionaux associés, et aux ODD. Ce projet est mis en œuvre dans 8 pays africains : le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Eswatini, le Kenya, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe.

BABACAR SY SEYE