Pour la promotion du tourisme religieux au Sénégal, le DG de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a annoncé, hier, qu’un forum va se tenir prochainement. Papa Mahawa Diouf prenait part à la cérémonie officielle de l’Appel des layènes.

Venu prendre part, hier, à la cérémonie officielle de la célébration de la 143e édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (PSL), le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a confié que, dans le cadre de la promotion du tourisme religieux, sa structure a accompagné le groupement central, organisateur de cet évènement religieux, mais aussi à travers d’autres formes de structures.

L’ASPT, explique Papa Mahawa Diouf, dans le cadre du tourisme religieux, travaille avec toutes les communautés religieuses du pays, pour essayer de développer ce produit important de la communauté nationale qu’est le tourisme religieux. Puisque tout déplacement, selon lui, suscite transport et hébergement, mais aussi des circuits de visites, de pèlerinages, des visiteurs qui doivent être orientés. Donc, cela nécessite forcément un encadrement, une formation, un renforcement de capacités.

‘’Ce travail, nous sommes en train de le faire en étroite collaboration avec les acteurs de ces communautés confrériques. Elles ont travaillé dans le cadre d’un comité scientifique pour définir les termes de référence d’un forum national sur le tourisme religieux. Il devrait se tenir très prochainement à l’attente des orientations de l’autorité. Ceci dit, nous sommes aussi des citoyens de Yoff. Une telle manifestation religieuse rappelle à quel point l’importance d’un modèle d’un islam confrérique soufi sénégalais fait partie de l’image de la citoyenneté sénégalaise. La démocratie, la liberté d’expression, l’expression libre électorale, mais aussi des communautés religieuses qui vivent ensemble dans le dialogue fécond et en parfaite paix’’, a indiqué le DG.

Selon lui, le thème de cet appel, ‘’La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi (PSL)’’, fait honneur et rappelle combien il est important que ce modèle démocratique, pratique religieuse fondée sur une sagesse incroyable des pères fondateurs de ces voies soufies, puisse être préservé. ‘’C’est ce qui s’est exprimé aujourd’hui avec brio. Pour nous autres du tourisme, il sera question de montrer ce visage de la religion ouverte, du dialogue, de la tolérance, de la paix, dans cette beauté céleste à côté de l’océan pour célébrer Dieu. On peut dire qu’on peut vendre à toute la planète un produit de tourisme. Les défis d’encadrer les acteurs, regrouper, identifier leurs besoins en termes de formation. Vous savez, faire une visite dans un circuit maitrisé avec des guides formés, dans un site de commémoration ou de pèlerinage identifié, le faire à Lourdes, Notre-Dame de Paris, Touba, Tivaouane, Ndiassane ou à Cambérène, ça reste du tourisme religieux’’.

Il ajoute : ‘’Il faut l’encadrer, former les acteurs, définir des circuits et le confier à des professionnels qui vont le faire. C’est ce travail que nous sommes en train de nous atteler avec d’abord les acteurs de cette communauté. Il ne s’agira pas d’inventer les choses à leur place, mais de les impliquer, à travers l’État et différents instruments. C’est le but à long terme et nous sommes en train d’y travailler avec les acteurs.’’

CHEIKH THIAM