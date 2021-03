Propositions sortie crise

Les organisations de la société civile ont énuméré sept propositions de sortie de crise.

Il s’agit d’un ‘’discours à la nation du président de la République ; de la libération de tous les détenus politiques, des mouvements citoyens et leaders d’opinion ; de la libération d’Ousmane Sonko et de laisser la justice poursuivre son travail de manière indépendante et sereine ; de l'appel au calme par le mouvement Aar Suñu démocratie et les leaders de l'opposition ; du respect des libertés de marche et d’expression sans violence, ni saccage des biens publics et privés, du rétablissement des droits civiques et politiques de Karim Wade et de Khalifa Sall, et du dialogue sincère sur l’état de la démocratie et de l’Etat de droit’’.

La note reçue hier à ‘’EnQuête’’ a été signée, entre autres, par Afrikajom Center, Amnesty International/Sénégal, l’Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest (Afao), Article19/Afrique de l'Ouest, le mouvement Y en a marre (YEM).