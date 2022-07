Fortement menacées par les aléas des changements climatiques, les populations de la langue de Barbarie ont beaucoup subi de l’avancée de la mer. En 2020, pour contrer le recul du trait de côte, il a été décidé la réalisation d’une digue frontale servant de solution d’urgence de protection des quartiers urbanisés de la langue de Barbarie. Digue entièrement réalisée et qui a été inaugurée, hier, par le président Macky Sall.

Au regard de la vulnérabilité de la langue de Barbarie, tant d’un point de vue environnemental que socioéconomique, les autorités sénégalaises se sont engagées, avec l’appui de la Banque mondiale (BM) et de l’Agence française de développement (AFD), dans une démarche, en trois phases, de protection à court terme des populations les plus menacées, par la construction d’un ouvrage, un recul stratégique sur une bande de 20 m de large sur 3,6 km de long, nécessitant le relogement d’environ 10 000 personnes et la requalification de l’espace libéré. Mais également par la mise en œuvre des mesures additionnelles de protection durable, dans le cadre de la gestion intégrée des risques côtiers sur ce territoire.

À en croire le responsable de la zone Nord/Eiffage, au total, 3,875 km de protection côtière ont été réalisés au profit des populations de Goxu Mbacc, Ndar Toute et de Guet-Ndar. ‘’Cet ouvrage n’a pu être réalisé qu’avec l’implication et l’engagement de toutes les parties, et nous remercions particulièrement les populations riveraines et environnantes au projet pour leur appropriation du projet et leur accompagnement tout au long des travaux. Ce qui nous a permis d’arriver à ce résultat remarquable que le président Macky Sall inaugure cet après-midi’’, a soutenu El Hadj Ndiéguène.

Dans son discours de bienvenue, le maire de Saint-Louis a rappelé que ce fut en 1926 que l’ancien gouverneur de l’AOF, le Français Jules Gaston Henri Carde, instruisit la construction d’un mur pour protéger Saint-Louis contre l’érosion côtière. Un mur qui s’est affaissé en plusieurs endroits et aucune action d’envergure n’avait été effectuée pour protéger la ville de ce phénomène.

‘’Mais en procédant à l’inauguration de cette digue de protection, d’un coût de plus de 10 milliards F CFA, vous avez, non seulement, tenu votre parole, mais vous venez de réaliser un projet tant attendu par les populations de la langue de Barbarie, peuple de l’eau intimement lié à la mer’’, s’est réjoui Mansour Faye. Tout en signalant que la protection de l’espace allant des cimetières de Thiaka Ndiaye, jusqu’à l’Hydrobase, devient une urgence capitale.

Le président de la République s’est félicité des excellentes relations avec la France qui, via l’AFD et la Banque mondiale, a beaucoup contribué à la matérialisation de cette digue de protection. Avant de rappeler qu’en 2018, ici à Guet-Ndar, le président français s’était engagé à accompagner le Sénégal pour un financement de 15 millions d'euros. Une promesse qu’il a tenue, a déclaré le président Sall.

Très sensible à la demande du maire et des populations pour le rallongement de la digue vers l’Hydrobase, le chef de l’État s’est engagé à satisfaire la doléance, en continuant les travaux sur 1 km, avec l’Agence française de développement et Eiffage.

Il faut noter que le président Macky Sall s’est rendu à Djougob, pour visiter le chantier où seront relogés les impactés de la langue de Barbarie, avant de procéder à la pose de la première pierre de l’hôpital de niveau 4 à l’ancien site de l’hôtel Mame Coumba Bang, situé dans la commune de Ndiébène-Gandiole.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS