Protestation

L’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) proteste vivement contre la convocation, par l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda, de Mme Diatta, enseignante accusée d’avoir publié une vidéo montrant des élèves de CP apprenant à même le sol, dans un abri provisoire. Ainsi, l’UNCS apporte son soutien sans faille à Mme Diatta et demande aussi à tous les parents d’élèves, aux acteurs de la société civile et aux syndicats de former "un seul bloc" pour que des agissements pareils soient tout simplement bannis.

En outre, l'union rappelle que le droit à l’information est un "droit absolu, contenu dans les huit droits des consommateurs". Préventive, elle ne voudrait pas que ce forfait, s'il arrivait à demeurer impuni par le fait de l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda, ouvre la porte aux dérives comme la non information sur les réels problèmes de nos concitoyens. L'UNCS ne compte pas laisser passer cette forfaiture et invite tous les enseignants du Sénégal à cesser leurs activités dans le but de soutenir Mme Diatta et d'en finir avec la "conspiration du silence".