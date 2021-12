Quelques mois seulement après son départ, Sergio Ramos (35 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) va retrouver les Real Madrid lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Un choc qu'aurait souhaité éviter le défenseur central du Paris Saint-Germain.

"Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça. Mais il faut regarder le présent. Je suis un joueur du PSG et je dois défendre mes couleurs. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie.

Ce sera un match très dur. Le Real Madrid traverse une bonne période. Il reste deux mois pour préparer ce match. Pour tous les amoureux du football, c’est un très grand duel. Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi", a expliqué l'ancien capitaine de la Maison Blanche pour la Cadena COPE. Ramos sera-t-il en pleine possession de ses moyens pour cette double confrontation ?