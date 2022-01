Lucas Paqueta (24 ans, 22 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Voilà l'idée qui trotte dans la tête de Leonardo si l'on en croit les informations de L'Equipe. Le quotidien affirme que le directeur sportif du club de la capitale a fait du milieu offensif lyonnais une cible prioritaire pour le mercato estival.

Auteur de belles performances sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, l'ancien Milanais est considéré par Leonardo comme le joueur idéal pour renforcer l'entrejeu parisien. Le dirigeant du PSG estime que l'équipe a besoin d'un milieu avec le profil de son compatriote brésilien : un élément solide physiquement et capable de répéter les efforts dans un rôle "box-to-box".

A l'heure actuelle, le Paris SG n'a entamé aucune discussion avec l'entourage du Gone et n'a pas prévu de le faire avant la fin de la saison. De son côté, le joueur n'a pas manifesté des envies de départ de Lyon, où il est heureux. Autant dire que rien n'est encore fait. Surtout que l'OL ne fera aucun cadeau au PSG. L'Equipe indique que les dirigeants rhodaniens demanderont au moins 60 millions d'euros pour céder l'Auriverde, acheté 20 M€ il y a un an et demi. Leonardo est prévenu…

En fin de contrat en juin, Ousmane Dembélé (24 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour prolonger. L'ailier français pourrait donc se retrouver libre en fin de saison, et plusieurs grands clubs devraient en profiter, dont le Bayern Munich.

Selon les informations de L'Equipe, l'ancien Rennais est la priorité de l'ogre bavarois l'été prochain en cas de départ de Kingsley Coman. Ce dernier n'aura plus qu'un an de contrat et sera vendu s'il ne prolonge pas d'ici-là, le leader de la Bundesliga refusant de le voir partir un an plus tard sans récupérer la moindre indemnité de transfert.

Déjà ciblé par le Bayern en 2016 lorsqu'il avait quitté Rennes pour finalement rejoindre le Borussia Dortmund, le natif de Vernon a toujours la cote en Bavière. Le président du conseil d'administration Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l'entraîneur Julian Nagelsmann ont tous validé cette piste, affirme le quotidien sportif.