Une bagarre rangée entre les militants du maire de Pikine-Nord Amadou Diarra et ceux de la République des valeurs du candidat Lamine Guéye a fait plusieurs blessés cette semaine. Une plainte était annoncée. Une affaire de confections de certificats de résidences est passée par là. Ce qui n’est pas propre à cette commune. Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, la République des Valeurs le rappelle d’ailleurs. Des ‘’procédés insincères sapent le jeu démocratique en soustrayant des urnes de nombreux bulletins suspectés d’être défavorables au camp du pouvoir’’. Et ces derniers sont connus et dénoncés sur les réseaux sociaux.

‘’Le Gouverneur Al Hassan Sall le sait, dûment renseigné qu’il est par ses services des dysfonctionnements et des tensions qu’ils génèrent. Curieusement, c’est après des semaines de situation délétère ayant conduit à des incidents, qu'Al Hassan Sall a trouvé urgent de se projeter à Pikine. Après avoir entendu la seule version d’Amadou Diarra (ndlr maire de Pikine nord) qui n’est pas un parangon de vertu et de bonne gouvernance, il a, sans le nommer, mis en cause notre camarade Lamine Gueye dans la survenue des événements.

Dixit le Gouverneur : « Ceux qui aspirent à diriger la mairie doivent avoir un comportement exemplaire. » Parce que le maire actuel a un comportement exemplaire ? Et les menaces de pleuvoir !’’, lit-on dans la note. Mais, indique la RDV ‘’ la place du Procureur est déjà prise, votre (le gouverneur) rôle aurait dû être dans la prévention, et à ce stade, dans l’apaisement plus que dans la condamnation. Un petit tour sur place après des semaines où deux camps rivalisaient pour inscrire leurs militants dans une certaine tension ne vous permet pas de désigner des coupables’’.

Aussi, ‘’la transparence du processus électoral, par conséquent la confiance des citoyens en leurs élus et aux institutions que ces derniers incarnent, doivent beaucoup à votre (gouverneur et préfet) totale impartialité. Or, partout à travers le pays montent des récriminations sur les blocages multiples créés pour empêcher l’inscription de citoyens sénégalais’’.