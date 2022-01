La Commission départementale de Dakar a rendu publics les résultats provisoires des élections locales dans les 19 communes. La coalition Yewwi Askan Wi a gagné dans le département, en ayant le contrôle de 12 communes.

La Commission départementale de recensement des votes de Dakar a publié, hier, les résultats des élections locales. Sur les 19 communes du département de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) contrôle les 12. Ainsi, Yaw impose sa suprématie dans les communes de Mermoz Sacré-Cœur, Ngor, Patte d'Oie, Yoff, Parcelles-Assainies, Grand-Yoff, Sicap-Liberté, Dieuppeul-Derklé, Hann Bel-Air, Fass-Colobane-Gueule Tapée, HLM et Fann-Amitié-Point E.

Selon les chiffres divulgués par la commission, la coalition Yewwi Askan Wi, qui est largement en tête, comptabilise 173 628 suffrages, soit 56, 44 % des voix, et obtient 33 conseillers. Elle est suivie de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar, qui a récolté 81 015 voix qui représentent 26,81 % des suffrages. Elle obtient 14 conseillers. Sur la troisième marche du podium, se retrouve la coalition Wallu qui a 3 conseillers, car ayant obtenu 15 327 voix.

A Grand-Yoff, la coalition Yewwi Askan Wi a obtenu 52 conseillers contre 9 pour Benno Bokk Yaakaar. A Fann-Amitié-Point E, la liste de Yewwi Askan Wi a raflé les 4 148 voix qui correspondent à 34 sièges. A la Médina, Bamba Fall, sous la bannière de Gueum Sa Bopp, est en tête avec 9 414 voix, soit 51 sièges. Il est respectivement suivi de Benno Bokk Yaakaar et Yewwi Askan Wi avec 9 et 8 sièges. Aux Parcelles-Assainies, Yewwi Askan Wi arrive en tête dans la commune et obtient 52 sièges. La coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar, est arrivée deuxième en faisant élire neuf conseillers avec 8 622 voix.

À Ouakam, la coalition MPD Liguey a triomphé, en obtenant 5 173 voix. Ce qui lui a permis d'avoir 42 sièges. Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar arrivent en deuxième et troisième position. Elles obtiennent 8 et 7 conseillers. Quant à la coalition Wallu Sénégal, elle est majoritaire dans la commune de Biscuiterie, avec 5 826 voix. Elle obtient 46 représentants au conseil municipal.

Les candidats de la coalition de la majorité présidentielle, BBY, sauvent l'honneur à Cambérène où ils ont obtenu 43 sièges au conseil municipal ; à Dakar-Plateau 41 élus ; à Grand Dakar 45 conseillers et à Gorée 29 sièges.

MAGUETTE NDAO