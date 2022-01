Les premiers résultats sortis des urnes dans la commune des Parcelles-Assainies semblent donner un net avantage au candidat de la coalition Yewwi Askan Wi Ababacar Djamil Sané, qui semble bien parti pour remporter la mairie de la localité aux mains de Moussa Sy depuis 2009.

Partout les mêmes tendances. Dans les principaux centres de vote des Parcelles-Assainies, la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune des Parcelles-Assainies dirigée par Ababacar Djamil Sané, a opéré une razzia dans les principaux points de vote de la commune d’arrondissement des Parcelles-Assainies.

Dans la grande majorité des bureaux de vote des HLM Grand-Médine, de l’école primaire de l’Unité 19 ou du plus grand centre de vote des Parcelles-Assainies, l’école primaire de l’Unité 10 avec 21 bureaux de vote, la coalition Yewwi Askan Wi s’est imposée largement devant la coalition BBY du maire sortant Moussa Sy. Même les principaux responsables de Benno n’ont pas échappé au naufrage de la liste du camp présidentiel.

Amadou Ba et Mbaye Ndiaye battus dans leur bureau de vote

Ainsi, les résultats de l’école primaire des HLM Grand-Médine semblent avoir confirmé cette tendance, dans la mesure où la coalition a remporté tous les 10 bureaux de vote. Le bureau n°8 de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, et coordonnateur national de l’APR Amadou Ba. Sur 567 inscrits pour 231 votants, la coalition Yewwi Askan Wi s’impose largement avec 115 voix, suivie de Benno avec 49 voix et le Parti socialiste avec 10 voix en 3e position.

Quant au vote pour la ville de Dakar, les tendances se confirment, avec une large victoire de Yaw avec 145 voix, suivie de Benno avec 49 voix et Sénégal 2035 avec 15 voix.

Le ministre d’Etat et ancien maire des Parcelles-Assainies connaîtra le même sort. Dans son bureau de vote n°5, la victoire est largement revenue à Yaw avec 122 voix, BBY vient en deuxième position avec 88 voix et Sénégal 2035 ferme la marche avec 17 voix pour les élections pour la commune. Tandis que pour la ville de Dakar, Yaw écrase la concurrence avec 176 voix pour Barthélemy Dias et 65 pour Abdoulaye Diouf Sarr. Les bureaux 9, 6, 4 confirment les mêmes résultats donnant une nette avance à la coalition d’opposition Yaw.

La vague Yaw déferle sur les Parcelles-Assainies

A l’école primaire de l’Unité 10, le plus grand centre de vote des Parcelles-Assainies, les résultats provisoires accordent une large avance à la coalition Yaw. Ainsi, les bureaux de vote n°13, 14, 3, 4, 10, 8 ont été tous remportés par Yaw, suivie de Benno et en troisième position Wallu et Sénégal 2035 au coude-à-coude pour la troisième place.

Même son de cloche au niveau de l’école primaire de l’Unité 19. Les électeurs de la commune semblent avoir porté leur choix sur la liste de Yaw qui confirme son emprise politique sur la commune. Ainsi, au bureau de vote n°9, sur 563 inscrits pour 199 votants, la coalition Yaw vient largement en tête avec 132 voix, suivie de très loin par Benno 31 et Sénégal 2035, avec 10 voix pour l’élection pour la ville de Dakar, tandis que pour la commune Yaw s’impose avec 94 voix, suivie de très loin par BBY 28 voix et Guem Sa Bopp 17 voix.

Les autres bureaux n°1 et 4 suivent aussi la même tendance. Les prochains résultats devraient confirmer ces tendances et marquer ainsi la fin de règne de Moussa Sy, premier magistrat de la commune depuis 2009.

