La tête de liste de la coalition BBY de la commune de Wakhinane Nimzatt a répondu à ses détracteurs qui le voient comme un maire fantôme. Selon Racine Talla, l’essentiel, pour un maire, est d’avoir un bon carnet d’adresses pour développer sa localité.

L’Assemblée générale du mouvement Impact dirigé par Ousmane Thiam dit ‘’Oudiou’’, a servi de tribune à la tête de liste de la coalition BBY de la commune de Wakhinane Nimzatt pour solder ses comptes. Le maire sortant, Racine Talla, est d’avis qu’il a la meilleure équipe, en termes de qualité dans cette partie de la banlieue dakaroise. Elle est composée de personnes qui ne vivent pas de la politique, mais qui servent la politique. ‘’Il n’y a que des personnes qui ont un amour fou de la localité. Depuis qu’ils ont commencé les investitures, renseigne-t-il, c’est comme s’ils sont en campagne électorale, car la population a confiance aux gens qui composent sa liste’’.

Il ajoute : ‘’Les gens qui disent que je suis un maire fantôme ne savent pas c’est quoi la mission d’un maire. Je suis un maire qui a un bon carnet d’adresses pour faire développer la localité. C’est cela qui compte. Ne souhaitez pas avoir un maire qui est au bureau de 8 h jusqu’à 15 h. Seuls les maires chômeurs font cela. C’est le genre de maires qui ne vont rien faire. Ce genre d’attaque est puéril. Ce n’est pas sérieux. Je ne suis pas dans ça. Le moment venu, me concernant, je vais répondre à mes détracteurs par mon bilan. Quand la campagne va s’ouvrir, je ne vais pas leur montrer mes réalisations durant mon mandat, mais, au contraire, je vais leur rappeler le peu qui me restait de mon ancien programme, mais aussi ce que je compte faire prochainement. Ce sera ma façon à moi de leur montrer comment je fais de la politique’’.

Le DG de la RTS estime donc que personne ne peut l’attaquer sur son bilan. ‘’Quand vous avez un candidat devant vous, posez-lui la question à savoir ce qu’il a fait pour vous. Je suis un maire à qui on avait affecté des irrégularités que j’ai refusé de signer. Je ne suis pas dans ces affaires de deal. Le foncier de Wakhinane est pour sa population et non pour des bradeurs. Aucune élection ne sera facile ici, mais nous allons montrer que la gestion de la mairie n’est pas une affaire de jeunes, de fan’s clubs. Nous allons leur montrer comment on gère une mairie. Le champ est libre pour chacun.

Donc, tout le monde est libre de combattre et de briguer la mairie. Mais la population saura qui est qui et qui pèse quoi. Ce qui est sûr, est que nous allons avoir une victoire sans ambages devant eux. Il y a beaucoup de ‘Yawou Dial’, dans notre arène politique. Ils savent qu’ils n’auront pas de victoires, mais juste créer de l’ambiance. Le plus important a été l’investiture. Le choix a été porté sur moi et je ne vais pas les décevoir’’, assure l’actuel maire de la commune de Wakhinane Nimzatt.

CHEIKH THIAM