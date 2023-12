Jude Bellingham (20 ans, 4 matchs et 4 buts en LdC cette saison) est plus que jamais le roi de Madrid ! Ultradécisif et déjà auteur de débuts tonitruants depuis son arrivée au Real, le milieu de terrain anglais a encore renforcé son crédit en devenant ce mercredi, grâce à son but de la tête contre Naples (4-2), le premier joueur de l'histoire à marquer lors de chacun de ses quatre premiers matchs de C1 avec la Maison Blanche.

Que ce soit face à l'Union Berlin (1-0) lors du premier match, face Braga (3-0) à l'occasion de la 4e journée – le Britannique était resté sur le banc à l'aller – ou lors des deux matchs contre Naples (3-2 à l'aller), l'ancien de Dortmund a effectivement tout le temps marqué. Irrésistible Jude !