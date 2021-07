Dix jours après la reprise du Real Madrid, Ferland Mendy (26 ans, 26 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2020-2021) n’a toujours pas participé à une séance collective. Le latéral gauche se contente d’un travail en salle en raison d’une blessure à un tibia qui l’avait déjà rendu indisponible en fin de saison dernière. A ce moment, le staff médical prédisait une absence de six semaines au maximum, sans imaginer que le Français serait toujours éloigné du groupe deux mois plus tard. Du coup, l’ancien Lyonnais retarde sa préparation et risque de manquer la 1ère journée de Liga sur le terrain d’Alavès le 14 août, prévient le quotidien As. Peut-être l’occasion pour le nouveau capitaine Marcelo de se montrer.

…Man Utd prépare son contrat pour Varane

Cela n'a rien d'un secret, Manchester United rêve d'attirer Raphaël Varane (28 ans, 31 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) sur ce mercato d'été. Et la formation anglaise souhaite rapidement avancer sur le dossier. Alors que le Real Madrid ne compte pas retenir son défenseur central en cas d'offre intéressante, les Red Devils viennent de lancer les grandes manœuvres auprès du Français. Le journaliste italien Nicolo Schira nous apprend ce jeudi que MU et l'agent de Varane, Frank Trimboli, sont proches de trouver un accord sur les bases d'un contrat jusqu'en juin 2026, avec un salaire annuel de 12 M€ à la clé pour l'ancien Lensois. Une proposition intéressante pour l'international français qui, toujours d'après la même source, aurait refusé un nouveau bail à 7,5 M€ par an à Madrid.