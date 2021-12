En marge de la réception de l'avion A220-300 d'Air Sénégal SA, le président de la République en a profité pour donner des instructions à l’endroit des responsables d’Air Sénégal international (ASI) pour fidéliser leurs clients.

Le chef de l’État a présidé, hier, la cérémonie de réception de l'avion A220-300 d'Air Sénégal SA sur tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Trois ans après le tout premier vol d’Air Sénégal de Dakar à Ziguinchor par ATS72-600, la flotte de la compagnie nationale s’est progressivement renforcée. D’abord, en novembre, avec neuf appareils et en gamme avec deux gros-porteurs : ‘’la Casamance’’ et ‘’le Sine-Saloum’’. Avec un réseau de 21 destinations dont la ligne Dakar – New York - Washington, lancée en septembre dernier, déclare le président Macky Sall, Air Sénégal affiche de belles performances, en transportant en moyenne plus de 2 000 passagers par jour.

‘’Nous savons tous combien le transport aérien est exigeant. La concurrence est rude et laisse quasiment aucune marge d’erreurs ou de négligence, surtout dans un contexte rendu encore plus difficile par la pandémie de la Covid-19. Vous êtes dans un domaine où il est aussi difficile de conquérir une clientèle que de la fidéliser. C’est dire que le respect des règles de performances du transport aérien que sont : la sécurité, la sureté, la rigueur dans l’organisation, la ponctualité des vols, la qualité du service et de la communication doivent rester de mise dans votre action au quotidien. Je vous fais confiance dans la quête des meilleures performances. L’Etat est à vos côtés. Mais, en définitive, le sort de la compagnie et la clef de votre succès sont entre vos mains’’, a dit le président de la République au directeur général d’Air Sénégal international.

D’une capacité de 133 sièges, ce nouvel avion, selon le président Sall, a été baptisé ‘’Niokolo-Koba’’. Il est doté de technologies de dernière génération. Il présente aussi plusieurs avantages, notamment un aménagement intérieur commode, une consommation sobre en carburant et en besoins de maintenance. Et avec la possibilité d’effectuer à la fois des vols courts et long-courriers, donnant ainsi à la compagnie une ‘’flexibilité’’ opérationnelle adaptée aux besoins du marché.

‘’En s’offrant ce nouvel aéronef en lising pour 12 ans, en réalité, pour le premier programme de huit, Air Sénégal conforte son envol et gagne son efficacité opérationnelle, tout en contribuant davantage à la protection de l’environnement. Comme une bonne chose n’arrivant souvent pas seule, nous nous réjouissons de lancer en même temps le programme de formation d’élèves pilotes et élèves techniciens d’Air Sénégal, en collaboration avec l’armée de l’air et l’AIBD (Aéroport international Blaise Diagne) SA. C’est une excellente initiative de mutualisation des moyens que je soutiens et encourage. Ils sont 20 élèves pilotes et 30 élèves techniciens, après un concours particulièrement sélectif, puisqu’ils ont été reçus parmi 5 000 candidats. Ce qui montre que vous avez tout le potentiel pour assurer les tâches délicates de l’aviation civile dont dépend chaque jour la vie de milliers d’hommes et de femmes à travers le monde. Par votre mérite personnel, vous donnez un bel exemple à toute la jeunesse sénégalaise’’, a lancé le chef de l’Etat aux 50 élèves.

En outre, le président Macky Sall a rappelé que, le 5 décembre dernier, l’aéroport du Cap-Skirring a été ouvert, après la réfection et la remise aux normes de sa piste. Bientôt, poursuit-il, son régime va procéder à la réception de l’aéroport de Saint-Louis entièrement reconstruit et modernisé, en attendant ceux d’Ourossogui et de Matam, de Ziguinchor, de Tambacounda et de Kédougou. Ces derniers, renseigne-t-il, sont déjà inscrits dans le Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. ‘’Nous poursuivons donc sans arrêt la revitalisation du transport aérien de notre pays, ouvrant davantage le Sénégal au monde et le monde au Sénégal’’, renchérit-il.

CHEIKH THIAM