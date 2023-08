A Benno Bokk Yaakaar, la recherche du candidat idéal se révèle être une gageure. L’accouchement est lent et difficile. Les rencontres et autres discussions, pour rechercher le consensus sur le candidat unique de Benno, n’ont pour l’instant rien donné, alors que le temps presse.

Comme cela avait été annoncé, le Président de la République Macky Sall a reçu, hier, les candidats à la candidature de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Jusqu’ici, il a surtout cherché à gérer les états d’âme et frustrations. Le temps est venu de se décider et un pas décisif a été franchi, hier, avec la rencontre entre le chef de l’Etat et tous les candidats à la candidature de BBY.

Si beaucoup avaient annoncé sa candidature comme du bluff, une candidature de négociation, Mme Awa Diop Mbacké a confirmé son intention de se positionner comme la porte étendard de Benno Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle. Outre la ministre conseillère qui a été de l’audience hier avec le Président et ses homologues leaders de Benno Bokk Yaakaar, l’autre grande surprise, c’est la candidature du maire de Sandiara Serigne Gueye Diop. Tous ont été reçus avec les ténors comme le Premier ministre Amadou Ba, le président du Conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, le DG du FONSIS Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, le ministre de l’Industrie Moustapha Diop et enfin le Président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop.

Selon nos sources, les candidats à la candidature ont été reçus en présence de Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, Abdou Fall, Aissata Tall Sall, Modou Diagne Fada, Cheikh Tidiane Gadio, Abdoulaye Baldé, Nicolas Ndiaye, Thierno Lo, Moustapha Niasse, Aymérou Gningue, entre autres. Après les avoirs auditionnés les uns à la suite des autres, le Président les a sommés de discuter pour trouver un consensus le plus rapidement possible. ‘’Le Président n’a montré de préférence pour aucun des candidats. L’idée même de primaires a été avancée, mais malheureusement, le temps ne nous le permet plus. Il faut donc discuter pour trouver une solution’’, confie la source.

Il faut noter, par ailleurs, la présence très remarquée de Mansour Faye qui s’est présenté pour, dit-on, laver la famille de la première dame des accusations de soutenir la candidature d’Amadou Mame Diop. Et pour convaincre de sa bonne foi, il a même déclaré, lors de la séance, se porter candidat, avant d’en être dissuadé par le chef de l’Etat, ont rapporté nos sources.

A en croire nos interlocuteurs, une charte a été élaborée pour amener tous les prétendants à se ranger derrière, si un des candidats est retenu, mais de sérieux doutes existent sur la volonté de certains prétendants à se soumettre.

MOR AMAR