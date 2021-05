INTRODUCTION : ALERTE ET EXIGENCE DE CHANGEMENT : NE PAS SE TROMPER DE DIAGNOSTIC, ENCORE FAUT-IL EN AVOIR UN ! Le fossé de plus en plus grand entre les discours vaniteux sans aucun bénéfice d’inventaire des décideurs politiques et des élites qui gravitent autour d’eux et la réalité sociale fortement dégradée a entrainé une rentrée en scène