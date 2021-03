Le secteur du tourisme a bénéficié, hier, de 50 milliards F CFA, et celui des transports aériens de 25 milliards F CFA d’une ligne de crédit mise en place par l’Etat du Sénégal, à travers la BNDE et la NSIA Banque. Ces ressources sont destinées à la relance de l’économie.

La Covid-19 a mis à genoux l’économie de plusieurs pays. Au Sénégal, tous les secteurs ont senti les conséquences de cette pandémie qui sévit dans le pays depuis un peu plus d’un an. Pour aider certains secteurs à se relever, une convention de financement est signée hier à Dakar pour la résilience du département du tourisme et celui des transports aériens, avec la BNDE et la NSIA Banque. Une ligne de crédit de 50 milliards F CFA en faveur du secteur du tourisme et de 25 milliards F CFA pour le secteur des transports aériens a été mise en place. Ces ressources exclusivement destinées aux investissements vont impulser la relance de l’économie à travers ces deux secteurs.

Selon le ministre Samba Sy, la relance de l’entreprise doit permettre au moins la préservation des emplois ou mieux la création de nouveaux postes. A son avis, avec le handicap de la pandémie, il faut transformer l’essai de l’opportunité qu’elle donne.

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait un rappel des chiffres qui montrent les efforts jusque-là consentis par le chef de l’Etat. Qui, souligne-t-il, dans la première phase, avait prévu 75 milliards F CFA et, au final, ils se sont retrouvés avec 82 milliards pour le tourisme et les transports aériens. Il a, en outre, magnifié l’engagement de la BNDE et de la NSIA Banque qui accompagnent le processus, non sans leur demander de simplifier certaines procédures pour accélérer les financements urgents attendus.

Pour sa part, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a instruit au Comité de gestion du crédit hôtelier et touristique, et au Comité de gestion du crédit des transports aériens de s’inscrire résolument dans le sens des orientations du président de la République. Ce, dit-il, afin que ces ressources publiques bénéficient à toute la chaîne de valeur du tourisme et des transports aériens. Mais également, que sur l’ensemble du territoire national, les acteurs de la relance de l’économie puissent réaliser les investissements nécessaires, à leur échelle, afin de développer leurs activités économiques.

Au total, le gouvernement du Sénégal a injecté 157 milliards dans les deux secteurs, depuis le début de la pandémie. Parce que dans le Fonds force Covid-19 de 1 000 milliards F CFA, le secteur du tourisme et des transports aériens a bénéficié d’une enveloppe de 82 milliards F CFA. Ce montant a permis d’affecter au hub d’Air Sénégal 45 milliards F CFA, pour l’opérationnalisation de son plan de développement, et 15 milliards F CFA au crédit hôtelier et touristique, pour soutenir toutes les entreprises de la chaîne de valeur de ce secteur.

De plus, un montant de 5 milliards F CFA est alloué au crédit des transports aériens, 12 milliards F CFA au paiement des hôtels réquisitionnés et 5 milliards F CFA pour soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat. A cela s’ajoute le régime dérogatoire fiscal accordé aux entreprises du secteur du tourisme pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Il y a également un montant de 200 milliards F CFA qui est dégagé pour alimenter un fonds de garantie et de bonification permettant aux entreprises du secteur de disposer de crédits de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers.

Ces actions ont permis d’atténuer les effets négatifs induits par la Covid-19 et la sauvegarde de milliers d’emplois directs comme indirects.

VIVIANE DIATTA