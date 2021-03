Le plateau technique a toujours été le grand défi des hôpitaux, au Sénégal. Malgré un personnel qualifié, le travail des praticiens est souvent entravé par d’énormes difficultés liées à un manque de matériel adéquat.

Une situation constamment déplorée par les praticiens et la population. C’est pourquoi, depuis quelque temps, l’Etat est en train de rectifier le tir. Sur fonds propres, le Sénégal a investi 1 milliard 600 millions dans l’achat d’équipements de dernière génération. Il s’agit du laboratoire de biochimie et d’hématologie, de l’IRM et le scanner de l’hôpital Fann. ‘

’En termes d’investissement imagerie, ce n’est pas moins d’un milliard 600 millions, aussi bien en scanner qu’en IRM, pour permettre à l’hôpital Fann d’être à la pointe de la technologie en matière d’imagerie’’, renseigne Abdoulaye Diouf Sarr qui a inauguré hier ces services.

Fann est le deuxième hôpital, après Principal, à disposer d’une IRM. Ce qui est une fierté, de l’avis de Diouf Sarr. ‘’Il n’y avait que l’hôpital Principal qui pouvait fournir une action médicale en IRM. Mais avec ce qu’on a vu à Fann, c’est pareil. On est en train de faire aussi la même chose à Dalal Jamm que nous allons visiter, dans les jours à venir. Cela est en train de se faire également un peu partout dans le pays. Nous savons qu’il y a des gaps, mais à pas sûrs, nous allons les résorber progressivement pour faire du Sénégal un hub sanitaire’’.

Abdoulaye Diouf Sarr insiste sur les efforts dans le relèvement du plateau technique, dans le contexte de la Covid-19. C’est ce qui explique, poursuit-il, cet investissement sur fonds propres. Mais, précise le ministre, l’hôpital est un établissement public avec une certaine autonomie financière et un management. De ce fait, souligne-t-il, la vision d’un directeur d’hôpital doit venir compléter les efforts de l’Etat central. ‘’Donc, il s’agit d’une combinaison entre l’Etat central et les organes publics comme l’hôpital, pour faire cela. Sur le service pneumologie, nous avons eu une action citoyenne très importante d’Eiffage. Ils ont investi 50 millions dans cet hôpital, pour permettre d’améliorer la prise en charge au niveau de ce service‘’, annonce le ministre de la Santé.

D’ailleurs, dans l’année, il a promis de mettre tout ce qu’il faut dans ce service de pneumologie, afin de généraliser les choses.

