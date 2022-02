Après des élections locales âprement disputées et des résultats mitigés, le chef de l’État a réuni, hier, les troupes au palais. La rencontre n’a pas servi de faire un bilan – il est ajourné - elle a plutôt permis au président Macky Sall de galvaniser ses troupes et de lancer un appel à l’unité pour mieux appréhender les échéances à venir.

Discours mobilisateur, galvaniseur, mais surtout triomphaliste. C’est ce qui ressort de l’adresse faite, hier, par le président de l’Alliance pour la République à son Secrétariat exécutif national. Au lendemain des élections territoriales, le président Macky Sall a réuni, hier, au palais, ministres, élus et responsables de la mouvance présidentielle pour une séance de débriefing des joutes passées.

Ainsi, il s’est voulu éminemment positif et enthousiaste sur les résultats obtenus par ses troupes. ‘’Mes chers amis et compagnons, leur a-t-il lancé, c’est du fond du cœur, en tant que dépositaire de votre confiance, que je vous dis, à toutes et à tous, à chacune et chacun, ‘gacce ngalama’. Dans la ferveur militante et l’engagement sans réserve, vous avez encore démontré, à travers les élections territoriales, que l’APR reste un grand parti, un parti de conquête, un parti de victoire, que ses responsables et sympathisants sont des militants de la cause la plus noble, celle de s'engager pour sa communauté et son pays’’.

Le chef de l’État d’ajouter : ‘’Vous avez, en effet, candidats et militants, bravé les vents contraires, accepté les compromis et, dans l'élan commun de détermination, remporté massivement ces élections. Aussi précise que nette, notre victoire sans ambages est le fruit des résultats de nos politiques inclusives et de notre mobilisation exceptionnelle. Nous devons, toutes et tous, élus ou non, responsables à tous les niveaux et militants, être fiers de cette performance.’’

Pour étayer cette victoire contestée par l’opposition et remise en question par de nombreux observateurs de la scène politique, il a lancé aux troupes : ‘’Passée la tentative d’intoxication de l’opinion nationale et internationale, les chiffres apportent un éclairage heureux à notre victoire à la fois nette et écrasante. Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 communes, le doute n’est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité.’’

Ainsi, reprenant le discours servi lors de la réception de l'Association des imams et oulémas du Sénégal, il a déclaré : ‘’Certes, nous n’avons pas gagné Dakar, Ziguinchor, Rufisque et Thiès. Mais ces localités, nous ne les avions pas gagnées non plus en 2014. Certes, Guédiawaye nous a échappée, mais le témoignage reste unanime que nous y avons fait un travail important pour le bien-être des populations. C’est l’essence du jeu démocratique que nous assumons sans réserve, parce que nous sommes républicains, parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes républicains et démocrates.’’

‘’Remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances’’

Néanmoins, le chef de l’État a donné rendez-vous à plus tard, pour faire une analyse plus approfondie des résultats obtenus lors de ces consultations électorales, selon des ‘’modalités à définir’’.

‘’Nous identifierons alors, froidement et sans complaisance, les causes de nos performances et de nos contreperformances pour envisager l'avenir avec courage et intelligence’’, a promis le président Macky Sall. Convaincu que ‘’le meilleur des bilans, le plus utile aussi, c'est celui qui a comme critère l'intérêt général, c'est celui est basé sur la critique et l'autocritique sincères permettant ainsi de repartir sur de nouvelles bases.’’ Car les leçons qui en sortiront vont déterminer la direction à prendre pour le futur, ‘’ainsi que les chemins de victoires’’.

D’ailleurs, il engage ses collaborateurs et partisans à regarder résolument vers l’avenir et raffermir leur unité. Une unité mise à mal par les dernières élections marquées par une floraison de listes parallèles et d’appels à des votes sanction. C’est pourquoi il leur demande de ‘’ne regarder que vers l’avenir’’. ‘’Oui, regardons l’avenir fermement et lucidement et oublions ce qui peut contrarier nos élans, à savoir les ressentiments, les rancœurs et les rancunes. Après la compétition, retrouvons les cinq valeurs et principes qui cimentent notre compagnonnage et nous valent tant de victoires : la primauté de l’intérêt général, la solidarité, l’unité, la discipline et la mobilisation constituent des facteurs clés de l’efficacité et de la performance’’, leur a-t-il lancé.

Avant d’annoncer l’envoi d’une lettre circulaire qui sera suivie de missions auprès des bases du parti. Elles auront pour objet de remercier et féliciter les militants et les populations, mais aussi la ‘’remobilisation générale en vue de préparer les futures échéances’’. Il invite tous ses partisans ‘’ à resserrer les rangs, à faire preuve, là où cela est nécessaire, d'esprit de dépassement et de grandeur’’.

GASTON COLY