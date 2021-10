La Sones souhaite mettre fin au calvaire de certains Dakarois qui peinent à accéder à une eau potable continuellement. Un CRD a été organisé hier pour le lancement des travaux de renouvellement du réseau de distribution de 316 Km qui ne sera pas cependant sans conséquence dans les différentes communes de Dakar.

La Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) compte s’attaquer aux perturbations notées dans la distribution en eaux à Dakar. En effet, certains quartiers de la capitale sénégalaise peinent jusqu’à ce jour à bénéficier d’un approvisionnement correct en eau. A cela s’ajoute, d’après le gouverneur de Dakar, d’innombrables fuites qui occasionnent des pertes. ‘’On s’est rendu également compte que le réseau de distribution tel qu’il est ne répond plus aux normes d’une distribution rationnelle. C’est un réseau datant d’avant les indépendances, réalisé pour une population d’un nombre assez modeste, par rapport à ce qu’il est maintenant, n’arrive plus à satisfaire les consommateurs’’, fait remarquer Al Hassan Fall.

Il s’agira dans un premier temps, d’après l‘autorité de réaliser à Dakar une usine de dessalement d’eau de mer pour améliorer l’offre, avant de procéder au renouvellement du réseau de distribution de plus de 300 km. Ce réseau permettra d’abord, dit-on, d’amoindrir les pertes, mais également, d’améliorer la distribution en eau. Ce qui va ainsi, à termes, soulager les populations.

La Sones qui organisait hier un comité régional de développement (CRD) sur la question a, dans la même lancée, précisé que l’enjeu de ce projet est, non seulement, de renouveler le réseau existant, mais également, de le redimensionner, tout en assurant la continuité du service et en évitant d’interrompre les services d’alimentation en eau. ‘’C’est un travail technique et l’entreprise qui a été retenue, l’a été entre autres sur la base de son savoir-faire, de son expérience et expertise dans ce domaine-là. C’est la première fois qu’un projet similaire est réalisé à Dakar, renouveler un réseau de plus de 300 km, surtout dans des zones ou le volume d’eau non facturé autrement dit, les fuites dépassent 27%, contre une moyenne de moins de 20% en dehors de Dakar’’, souligne Charles Fall.

Aux yeux du DG de la Sones, Dakar connait aujourd’hui une forte urbanisation et par moment des constructions sur une partie du réseau et une augmentation du robinet urbain.

Anticiper sur les futures perturbations

Le gouverneur de Dakar reconnait, toutefois, que des travaux de cette envergure vont certainement impacter les populations de plusieurs quartiers de Dakar, parce qu’ils vont se réaliser sur la voie publique. Il s’agira, d’après Al Hassan Fall, de problèmes de mobilité et de perturbations sur des réseaux qui ne sont pas de la Sones, à l’image de la téléphonie ou encore du réseau de l’Ageroute… ‘’Il a fallu convoquer cette réunion à laquelle ont pris part l’ensemble des acteurs concernés pour, d’abord, échanger sur la question, s’accorder sur une démarche et valider l’adhésion et la participation de l’ensemble des acteurs, y compris les consommateurs, les responsables des collectivités territoriales, les populations à la base pour que les travaux puissent démarrer et se poursuivre dans de bonnes conditions tout en respectant les délais de réalisations de ces travaux qui vont se dérouler sur 30 mois’’, explique le gouverneur de Dakar.

A ce propos, le DG de la Sones renseigne qu’il est prévu une large campagne de communication, d’informations et de sensibilisation à l’endroit de l’ensemble des parties prenantes. Par endroit, fait savoir Charles Fall, les travaux se dérouleront uniquement la journée, alors que sur d’autres sites ce sera exclusivement la nuit ou le weekend pour minimiser les impacts. ‘’Un programme de travail et un planning sur la base de la sensibilité, de la complexité du niveau de fréquentation est élaboré. Pour les communes ciblées, il s’agit entre autres de Dakar-Plateau, Point-E, Fass, Colobane, Mermoz, Derklé, les Sicap, Yoff, Ouakam, les Patte d’Oie, bref le Dakar traditionnel’’.

Le maire de la commune de Patte d’Oie pense lui que malgré les conséquences annoncées par ce projet qui va impacter toutes les collectivités locales de Dakar, les attentes sont nombreuses. ‘’C’est par rapport à la libération des emprises qui vont constituer des impacts par rapport à nos finances assez fragiles que la Sones avec ses collaborateurs puissent aider à pondérer cet impact financier. Pour les emplois non- qualifiés comme nous sommes des collectivités impactées qu’ils puissent penser à engager nos populations’’, fait savoir Banda Diop. Il indique, cependant, que ces collectivités en tant qu’associations de consuméristes souhaitent avoir d’ici 30 mois une eau de qualité à moindre cout.