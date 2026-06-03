Représentation des femmes dans le gouvernement

Le chapitre sénégalais de l’African Women Leaders Network (AWLN Sénégal) est monté au créneau pour dénoncer la faible présence des femmes dans le nouveau gouvernement. Dans un communiqué publié hier, l’organisation estime que la composition de l’équipe gouvernementale ne reflète ni le poids démographique des femmes ni les engagements du Sénégal en matière d’égalité de genre. Dans un communiqué signé par sa présidente, Dr Coumba Mar Gadio, le réseau souligne que sur les trente ministres que compte le gouvernement, seules quatre femmes ont été nommées, dont deux au rang de ministres déléguées.

Une situation jugée préoccupante par l’organisation qui relève également qu’aucune femme ne dirige un ministère de souveraineté. Pour AWLN Sénégal, cette représentation demeure largement en deçà des attentes et ne reflète pas les compétences dont disposent les femmes sénégalaises. Le réseau rappelle que celles-ci sont présentes et performantes dans tous les secteurs de la vie nationale, qu’il s’agisse de l’administration, de l’économie, de la politique, de l’enseignement ou encore de la société civile.

L’organisation souligne par ailleurs que les femmes constituent près de la moitié de la population sénégalaise et contribuent de manière significative au développement économique, social et politique du pays. Malgré cela, leur accès aux plus hautes sphères de décision reste limité. AWLN Sénégal estime que cette situation est en contradiction avec les engagements pris par le Sénégal en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

...Le réseau rappelle notamment l’existence de la loi sur la parité ainsi que les conventions internationales ratifiées par le pays en faveur des droits des femmes. Selon l’organisation, l’accès des femmes aux postes de décision ne relève pas uniquement d’une question d’équité, mais constitue également une condition essentielle pour bâtir une gouvernance inclusive et représentative des réalités de la société sénégalaise. Face à cette situation, AWLN Sénégal appelle les autorités à prendre des mesures correctives afin de renforcer la présence des femmes dans les postes ministériels et les hautes fonctions publiques.

Le réseau plaide également pour la mise en place de mécanismes institutionnels garantissant une participation effective et durable des femmes aux processus de décision politique. Tout en réaffirmant sa disponibilité à collaborer avec les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les différents acteurs concernés, AWLN Sénégal insiste sur la nécessité de mieux valoriser les compétences féminines dans les secteurs stratégiques de la gouvernance nationale. « L’avenir du Sénégal ne peut se construire sans la pleine participation des femmes à tous les niveaux de décision », affirme l’organisation, qui entend poursuivre son plaidoyer en faveur d’un leadership féminin renforcé et d’une gouvernance plus inclusive.