La Ligue 1 va reprendre, ce week-end, après une trêve d’un mois occasionnée par la Can 2021. Teungueth FC - Jaraaf, de ce samedi, est l’affiche phare de cette 9e journée.

A la suite de la trêve due à la Coupe d’Afrique des nations 2021, la Ligue 1 va reprendre ses activités, ce week-end. C’est le choc entre Teungueth FC (5e, 12 pts) et le Jaraaf de Dakar (2e, 14 pts) qui sera l’attraction de la 9e journée, ce samedi (16h30) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Les coaches des deux équipes ont apprécié différemment la décision de la Ligue sénégalaise de football (LSFP) d’observer une pause, le temps de la compétition continentale. Pour l’entraineur de Teungueth FC, ce break était une bonne chose pour son équipe. ‘’On avait besoin de cette pause. On a commencé depuis août. Entre la saison dernière et la reprise de cette année, on n’a eu que deux, trois semaines de récupération. En un moment donné, on était dans le dur, surtout sur le plan mental où on avait un peu plus de fraicheur’’, a confié Youssoupha Dabo. Par contre, son homologue du club de la Médina aurait préféré continuer. ‘’On aurait aimé poursuivre le championnat, parce qu’on était dans une bonne dynamique qu’on aurait aimé voir continuer. Peut-être que les équipes en bas leur souhait était d’arrêter pour leur permettre de travailler et être prêtes après la trêve’’, a regretté Cheikh Gueye.

Cheikh Gueye (Jaraaf) : ‘’ On va jouer pour gagner’’

Le Jaraaf de Dakar était sur une pente ascendante avant la trêve. Avec trois victoires d’affilée et un nul lors de la 8e journée (0-0) contre le Ndiambour, les Médinois comptent quatorze points et pointent à deux longueurs du leader, Casa Sport (16 pts). Le coach des ‘’Vert et blanc’’ espère que son équipe va rester dans cette même dynamique, lors des cinq matches restant de la première manche. Pour cela, l’ancien entraineur de la Sonacos va jouer les trois points sur la pelouse de Teungueth FC, ce samedi, même si ‘’ce n’est pas un match déterminant’’ pour l’issue du championnat. ‘’On va respecter l’adversaire qui est le champion du Sénégal en titre. On prépare ce match dans un bon état d’esprit et une très grande confiance. On va jouer pour gagner.’’

Lors de son déplacement à Ngalandou Diouf, la saison passée, le Jaraaf avait essuyé un revers sur le score de deux buts à zéro. Malgré ce score, Cheikh Gueye ne voit pas ce match comme une occasion de prendre sa revanche, mais plutôt ‘’une opportunité de prendre trois points’’.

Youssoupha Dabo (TFC) : ‘’aller de l’avant’’

Teungueth FC a mal entamé la défense de son titre. Après une bonne entrée en matière, les Rufisquois ont petit à petit perdu du terrain. Avec une seule victoire, deux défaites et un nul lors de ses quatre dernières sorties, le champion du Sénégal est relégué à la 5e place (12 pts). La trêve a donc permis à l’ancien sélectionneur national des moins de 20 ans de remettre son équipe à flot. ‘’On s’est bien préparé. On s’est bien régénéré. Cette coupure est venue au bon moment, parce qu’on était un peu en difficulté au niveau des résultats’’, a déclaré Youssoupha Dabo. Selon lui, c’est le moment d’essayer ‘’d’aller de l’avant’’.

Rencontrer le Jaraaf, a-t-il indiqué, est l’affiche idéale pour une reprise. ‘’C’est une belle affiche pour une reprise, parce que les amateurs du football local ont la nostalgie de ce championnat. Ce match nous servira de baromètre pour mesurer le travail qui a été fait durant la trêve. Il nous permettra de voir si la coupure nous a fait du bien sur le plan mental, technique, tactique.’’

LOUIS GEORGES DIATTA