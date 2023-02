Les présidents des conseils départementaux de Rufisque, Ranérou, Sédhiou, Kédougou et Fatick, grâce au projet Reprosoc, ont pu bénéficier des activités de renforcement de capacités et de sensibilisation sur les enjeux de la protection sociale. À cet effet, selon une note parvenue à notre rédaction, ils se sont dits particulièrement conscients de la nécessité de donner plus d’importance à la protection sociale à travers les différents mécanismes opérationnels au Sénégal.

‘’Dans le cadre de la Stratégie nationale de protection sociale élaborée et mis en œuvre par l’État du Sénégal à travers la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), nous avons identifié des opportunités susceptibles d’être prises en charge au niveau des collectivités territoriales, en adéquation avec les compétences transférées. Fort de l’expérience de certaines collectivités territoriales, notamment le département de Rufisque, acquise à travers un long compagnonnage avec des organisations comme Cicodev et le GRDR, nous prenons conscience de nos possibilités à contribuer activement à faire de la protection sociale une politique effective au Sénégal.

Les résultats des recherches menées dans le cadre du projet qui ont été partagées avec nous par le Lartes, nous ont permis d’identifier les véritables défis basés sur une analyse comparative des différentes politiques et pratiques de 15 pays du Sud et sur l’évaluation des programmes mis en œuvre au Sénégal. Dès lors, nous convenons d’approfondir la réflexion et le partage d’expériences à travers la mise en place d’un cadre de concertation des élus locaux’’, lit-on dans le document.

Selon qui, les cinq départements bénéficiaires de ce projet ainsi que les communes qui ont été mobilisées dans le cadre de cet atelier s’engagent solennellement à porter ce cadre et à inviter l’ensemble des collectivités territoriales du Sénégal et les organisations faîtières qui les regroupent pour une large adhésion vers un réseau national des élus locaux pour une protection sociale effective au Sénégal. ‘’En outre, nous voulons annoncer que nous avons mis en place le Réseau national des élus locaux pour une protection sociale effective au Sénégal. Le réseau a été mis en œuvre à l'issue de la session de mobilisation des collectivités territoriales sur les enjeux de la protection sociale, tenue ce jeudi à Rufisque, dans le cadre du Projet de renforcement de la société civile pour une protection sociale efficace (Reprosoc). Financé par l'Union européenne, le Reprosoc est déroulé par le consortium Cicodev, Le GRDR, le Lartes et le Conseil départemental de Rufisque comme associé’’, a conclu le document.