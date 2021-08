Les premières tendances des résultats du baccalauréat 2020-2021 sont assez bonnes. Les filles trustent les mentions. Reportage à l'université Amadou Hampaté Bâ et au lycée Blaise Diagne.

Il est 15 h. Les alentours de l'université Amadou Hampaté Bâ grouillent de monde. L’anxiété se lit sur de nombreux visages. Insensibles ou indifférents au soleil qui tape dur, les candidats au baccalauréat attendent les résultats avec beaucoup de fébrilité. La confiance n’est pas au rendez-vous. Pour délibérer en toute tranquillité, les jurys se sont barricadés à l’intérieur du temple du savoir.

En effet, les portes de l'université sont fermées. Là dehors, tout le monde attend que les résultats soient affichés. De temps en temps, arrive un candidat qui demande l’heure de l’affichage des résultats. ''Ils avaient dit 15 h et c’est écrit devant la porte. Mais jusqu'à présent, rien'', se désole cette fille anxieuse et impatiente de connaître le verdict.

Pas d'accès pour les candidats, les accompagnants et même pour la presse. Seuls les membres du jury ont droit d'accéder à l'enceinte de l’université. La consigne vise le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le gardien reste inflexible. Invariablement, il répond : ''Je n’ai pas reçu de consigne pour vous faire entrer, ni les candidats ni la presse. Je n’ai pas intérêt à vous retenir. Si je le fais, c’est parce que c’est l’ordre que j’ai reçu'', dit-il avec détermination.

Quelques minutes après 16 h, c’est le branle-bas. On court de partout vers le tableau d'affichage, dès que les portes sont ouvertes. Fini les mesures barrières et le respect de la distanciation. Chacun fait le maximum pour voir. Aux cris de joie qui fusent répondent ceux de désolation des non-admis.

Diamaye Ndiaye, candidat de la série S2, téléphone scotché à l’oreille, ne perd pas de temps pour annoncer la nouvelle. ''J’ai eu mon Bac ! J’ai eu mon Bac !'', crie-t-il au téléphone. Dans son short bleu et Lacoste orange, il saute, crie et court, laisse libre cours à son bonheur. Interrogé, il rend grâce à Dieu et renseigne qu’il compte faire la médecine, à l’université. ''L'année a été difficile, compliquée et dure. Par la grâce de Dieu, j’ai réussi. Je suis admis au premier tour avec la mention ‘Assez-Bien’. Les prières des parents nous ont accompagnés'', lance-t-il avec joie.

Non loin, Rokhaya Ndiaye est entourée de ses camarades. Elle crie avec joie. ''Toutes mes félicitations ! Félicitations !'', lance l'une d'entre-elles. La nouvelle bachelière est aux anges. Elle répond : Merci, oh ! Je suis contente !’’ ‘’J’étais en série S2. J’ai eu la mention ‘Assez-Bien’. Je veux suivre l'informatique, s'il plaît à Dieu'', confie-t-elle.

‘’Les filles sont à la tête des listes’’

Plus tard, le président du jury 1 721, Adama Sy, a confié à ‘’EnQuête’’ ce que l’on subodorait. Il y a eu de bons candidats dans le centre. Selon ses dires, le jury comptait 600 candidats. Il y a eu 33 absents ; 194 sont admis d'office. Parmi eux, il y a eu une mention ‘’Très-Bien’’, 9 mentions ‘’Bien’’ et 51 mentions ‘’Assez-Bien’’. Les candidats qui doivent subir les épreuves du second tour sont au nombre de 144. ''Nous avons un taux global d'admissibilité de 56,33 %. Les résultats sont satisfaisants. Je m'attendais à ces résultats, vu les établissements et lorsque l'on rendait les épreuves, on voyait de bons candidats'', se réjouit-il.

Revenant aux mentions, le président du jury a renseigné qui est sortie major. Elle se nomme Sokhna Fatimatou Fall. Elle vient d'Anne-Marie Javouhey. Il souligne que, sur la nouvelle tendance, les filles dominent. ''Sur les 10 mentions, quatre garçons y figurent et les six sont des filles. Vraiment, les filles prennent le devant'', dit-il.

Dans le jury 1721, le président El Hadj Babacar Ly annonce qu’il a eu 98 admis d'office avec 5 mentions ‘’Bien’’ et 28 mentions ‘’Assez-Bien’’ et 75 admissibles. Le jury était composé de 300 candidats de la S2. Il y a eu 16 absents. ''C'est un jury assez bien avec un taux d'admissibilité de 57,60 %. J’ai regroupé un ensemble de grandes écoles dont Mariama Ba, Kennedy, Seydou Nourou Tall et les collèges de Dakar. Dans l'ensemble, ils étaient corrects, durant toutes les épreuves. Il n’y a pas eu de cas de fraude. Tout s'est bien passé. Dans ce jury aussi, la tête de liste est une fille. Elle est de Mariama Bâ. Elle s'appelle Seynabou Ndiaye, mais les cinq suivants sont des garçons’’, ajoute-t-il.

Dans le jury 1 720, il y a eu 300 candidats ; quatre se sont absentés. C’est toujours la série S2. Et 112 sont admis d'office avec sept mentions ‘’Bien’’, 17 ‘’Assez-Bien’’ et 85 admissibles. Monsieur Sène juge ces résultats corrects par rapport aux autres années.

Lycée Blaise Diagne : les séries L à l’honneur

Au lycée Blaise Diagne, c’est le calme plat. Les candidats viennent par groupes. Tous silencieux, ils se dirigent vers le tableau d'affichage. D'autres sont déjà là. Ils forment aussi des groupes par-ci et par-là, dans la cour.

Le président du jury 1 722, Khadim Dramé, fait état de 401 candidats répartis en trois séries : 102 candidats pour la série L' où il y a eu 14 admis d'office dont trois mentions ‘’Assez-Bien’’ et 44 admissibles. ''Ce qui fait un taux d'admissibilité de 56 %'', renseigne M. Dramé.

Pour la série L2, il y a eu 199 candidats : 51 ont été admis d'office, avec une mention ‘’Bien’’, 15 mentions ‘’Assez-Bien’’ et 51 admissibles. La dernière série du jury est la S2, où 100 candidats ont composé, pour 32 admis d'office avec une mention ‘’Très-Bien’’, deux mentions ‘’Bien’’, 10 mentions ‘’Assez-Bien’’, alors que 30 vont devoir passer le second tour.

''Les résultats sont bons, parce que, pour la S2, nous avons un taux d'admissibilité de 62 % ; la L' 56 % et la L2 présente 52 %. Le déroulement s'est bien passé'', dit-il.

Tout le contraire du jury 1 723, au lycée Blaise Diagne, pour lequel Alioune Badara Mbengue annonce que les résultats ne sont pas bons. ‘’Nous pourrions nous attendre à un minimum de 50 %. Nous sommes à 36,99 %. Ce n’est pas bon. Nous ne pouvons pas applaudir. C’est un taux très faible. Nous avons 40 admis d'office dont une mention ‘Bien’, quatre mentions ‘Assez-Bien et 35 passables. Pour le second tour, nous avons eu 88 candidats qui vont revenir samedi. C'est sur un total de 346 candidats avec 23 absents notés. Ils se sont inscrits en série L2’’, renseigne M. Mbengue.

Ici aussi, le major est aussi une fille. Elle répond au nom de Naya Ramatoulaye Diallo, du cours privé Les Pédagogues Prestiges.

''Dans ce jury, en ce qui concerne le premier tour, les filles dominent, car elles sont au nombre de 26. Pour le second tour, c’est à égalité 44/44. Mais globalement, les filles dominent'', soutient M. Mbengue.

Un élève déchire la feuille de résultats Un autre acte d’indiscipline a été noté, hier, après l’affichage des résultats du baccalauréat 2020-2021, à l’université Amadou Hampaté Bâ. Un élève a déchiré la feuille. Après avoir parcouru toute la liste du jury 1 719, il a déchiré la feuille. Les autres candidats ont dû se rabattre sur le président du jury pour obtenir leurs résultats. Un mauvais épisode qui allonge la liste des comportements répréhensibles notés chez les potaches, cette année scolaire qui s’achève. On se rappelle que des élèves ont déchiré leurs cahiers, à la fin de l’année, d’autres ont mis à sac leur salle de classe. C’est pour assurer un bon déroulement et éviter les regroupements que le directeur de l’Office du baccalauréat, Socé Ndiaye, avait annoncé qu’ils allaient procéder par affichage et par message, en ce qui concerne les résultats des examens.

Aida Diène