La révision des listes électorales se termine dans un mois. Dans beaucoup de communes, ce n’est pas encore le grand rush. A Mont Rolland, commune située dans le département de Tivaouane, les choses avancent timidement. Mais une présence importante des primo-votants a été notée.

Ce mardi, Hélène, la quarantaine, a décidé de concrétiser son souhait de toujours : voter dans sa terre natale, Mont Rolland. Venue assister à l’enterrement d’un de ses proches décédés, elle en profite pour se renseigner sur le changement de lieu de vote. Mont Rollant, commune rurale située dans le département de Tivaouane, a commencé la révision de ses listes électorales dès les premières heures. La commission a été installée par le sous-préfet de Pambal.

A l’intérieur de la mairie située à l’entrée de la commune, une salle a été aménagée pour l’occasion. Ici, Hélène a les informations nécessaires pour son changement de lieu de vote. ‘’Vous devez fournir un certificat de résidence dans la commune de Mont Rolland et la photocopie de votre carte nationale d’identité pour un changement de lieu de vote’’, a informé Jean-Baptiste Mbengue, Président de la commission chargée de la révision des listes électorales dans la commune.

Dans cette salle, les membres de la commission sont installés derrière une table. Des documents sont rangés, un livret rose, des boites de tampons encreurs. Il est 12 h passées, quand nous arrivons ici, mais le président de la commission et les membres se tournent les pouces. Les administrés se font désirer. Pas de rush dans la mairie. Seulement 55 demandes traitées depuis l’installation de la commission le 31 juillet dernier.

‘’La commission a été installée, il y a plus d’une semaine. Mais nous n’avons pas encore un grand monde. Nous n’avons eu que 55 dossiers depuis le démarrage. Vous savez, on est au Sénégal, les gens attendent toujours le dernier moment’’, dit le président de la commission, Jean-Baptiste Mbengue. Les différents partis et coalitions de partis de la commune sont représentés. ‘’Nous avons deux représentantes de la coalition BBY ; le PDS a déjà envoyé sa liste. Certains ne sont pas là aujourd’hui, mais tous les partis sont représentés’’, explique M. Mbengue. Il précise que lui et son assistante Marie-Louise Seck ne sont d’aucun parti politique.

Pour l’heure, tout se passe bien. Dans les demandes enregistrées, figurent beaucoup de primo-votants. ‘’Depuis qu’on a commencé, je n’ai eu que des jeunes. J’ai eu un seul couple de personnes âgées’’, informe M. Mbengue.

A l’état civil de la commune, les choses vont bon train. Les demandes pour les certificats de résidence ont augmenté. ‘’Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, nous délivrons des papiers d’état civil. Mais ces temps-ci, nous avons noté une forte demande des certificats de résidence’’, nous informe Thérèse Collette Gaye, agent d’état civil de la commune.

Interpellée sur la polémique sur la délivrance de ce papier, elle répond : ‘’Nous n’avons pas ce problème, ici. Depuis que nous n’avons commencé, nous n’avons reçu aucune directive concernant les certificats de résidence. Tout ce qui en ont fait la demande ici ont reçu leur papier.’’

Yves Lamine Ciss, Maire de Mont Rolland : ‘’Ce que nous voulons, c’est que Mont Rolland ait le poids électoral qui lui correspond’’

Si, ailleurs, la délivrance des certificats de résidence pose problème, la commune de Mont Rolland, elle, est loin de cette polémique. Son maire rassure : ‘’Nous n’avons pas de problèmes concernant la révision des listes électorales à Mont Rolland. Nous avons mis à la disposition de la commission une salle et nous avons tenu à ce que la commission ne soit pas loin de l’état civil, puisque les gens, surtout les primo-votants, y vont pour avoir un certificat de résidence. La commission est ouverte à tous les partis’’, a dit Yves Lamine Ciss, l’édile de Mont Rolland.

Ce dernier salue le bon déroulement des travaux. ‘’Nous n’avons aucun problème ici. Je serais au courant s’il y en avait et on ne me l’aurait signalé. En tout cas, s’il devait y avoir de problèmes, ça ne proviendrait certainement pas de nous. Car ce que nous voulons, c’est que Mont Rolland ait le poids électoral qui lui correspond’’.

D’après le maire, la commune compte beaucoup d’habitants, mais la plupart vivent dans les grandes villes et votent là où ils sont installés. ‘’Nous appelons tous les fils de la commune à venir voter ici. Nous demandons à tous les jeunes en âge de voter d’aller chercher des pièces d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales et permettre à la commune d’être mieux vue’’, a lancé Yves Lamine Ciss qui demande à ses collègues maires de respecter le droit au vote des populations.

Me Antoine Mbengue, candidat à la mairie de Mont Rolland : ‘’Nous suggérons à la commission de se rapprocher des villages éloignés’’

A Mont Rolland, la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales avait débuté bien avant l’ouverture des révisions. Certains fils du terroir avaient manifesté leur volonté de diriger la commune. Parmi eux, Me Antoine Mbengue, responsable politique à l’Alliance pour la République (APR) dans la commune. ‘’Nous avons longtemps estimé que relever le poids électoral de la commune doit être un défi pour chaque acteur politique de la localité. C’est pourquoi nous avons très tôt lancé des appels au retour au bercail à l’endroit de tous les ressortissants. Et nous avons posé beaucoup d’actes allant dans ce sens’’, a expliqué Me Mbengue.

Le responsable politique ‘’apériste’’ annonce qu’ils ont pris toutes les dispositions pour accompagner ceux qui veulent voter à Mont Rolland à pouvoir le faire. ‘’Nous avons mis en place une équipe chargée de suivre les personnes qui veulent faire le déplacement, mais manquent de ressources. Nous allons apporter notre soutien’’, a dit l’avocat qui estime que les fêtes de 15 Août et de Tamkharit seront l’occasion pour beaucoup de venir s’inscrire sur les listes électorales.

Revenant sur le travail de la commission, le candidat à la mairie de la commune de Mont Rolland dit n’avoir aucune revendication. Sa seule demande, pour l’instant, c’est que l’on prenne des mesures pour permettre aux résidants des villages éloignés d’avoir accès à la commission. ‘’Aucun manquement ne nous est encore signalé. Nous avons deux représentantes dans la commission pour donner plus de places aux femmes dans le processus électoral. Nous suggérons tout simplement à la commission de prendre en compte le contexte hivernal et de faire en sorte qu’elle se rapproche des villages éloignés dont l’accès à la mairie n’est pas évident en période d’hivernage’’, a dit Me Antoine Mbengue qui demande à la commission de dédier les weekends aux ressortissants, afin de leur éviter les demandes de permission pour venir accomplir leur devoir citoyen.

JEANNE (THIES)