A Richard-Toll, le ton monte entre les différents candidats. En meeting dans la capitale sucrière, la tête de liste de la coalition BBY et maire sortant de la commune, Dr Amadou Mame Diop, s’en est violemment pris à ses adversaires politiques et à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS). Il qualifie certains candidats de l’opposition dont celui de la formation politique CPEJ/Nay Leer, de marionnettes téléguidées. Des accusations qui sont rejetées par le camp d’Ousmane Lom.

Sans gants, le maire sortant de la commune de Richard-Toll a été d’attaque pour vilipender la démarche aléatoire de certains candidats de l’opposition qui veulent briguer la mairie de la ville sucrière. Pour le Dr Amadou Mame Diop, le discours et la confection de certaines listes ne laissent plus de doute qu’elles sont de connivence avec la CSS au détriment des populations. ‘’Tant que je serai à la tête de la municipalité, les intérêts des populations de Richard-Toll seront crânement défendus, quelles que soient la puissance et les manœuvres de la Compagnie sucrière sénégalaise. Donc, que les populations restent vigilantes et prennent leurs responsabilités pour les élections locales’’, a dit le directeur général de la Sapco, Amadou M. Diop.

L’entreprise sucrière a suffisamment de ressources pour appuyer la ville dans divers secteurs, et parallèlement mener à bien la politique de sa RSE. ‘’Mais au lieu de soutenir la mairie, elle préfère jouer la carte de la gourmandise, en voulant placer des marionnettes dans certaines communes, notamment à Mbane et à Richard-Toll, pour les besoins de son expansion’’, a-t-il ajouté.

Plus explicite, le maire sortant et candidat à sa propre succession à la tête de la mairie de Richard-Toll, accuse la liste CPEJ/Nay Leer conduite par Ousmane Lom, d’être à la solde de la CSS. ‘’Pour restaurer une image déjà écornée de l’entreprise, la CSS n’a pas eu le courage de manifester ouvertement son ambition, mais préfère plutôt se réfugier derrière un individu aphone dépourvu de leadership, et de légitimité. Il faut rappeler que tout ceci est l’œuvre d’un DRH obnubilé par l’idée de prendre possession de la ville. Mais nous lui rappellerons que Richard-Toll ne sera pas à la merci de véreux, impudents et aventuriers à la solde d’un capitaliste’’, a martelé le maire Amadou Mame Diop.

Des accusations balayées par les leaders de la CPEJ/Naye Leer

La réponse aux attaques du maire et candidat de la coalition BBY ne s’est pas fait attendre. Louis Lamotte, 3e investi sur la liste sur de la CPEJ et ses camarades ont rejeté avec la dernière énergie les accusations véhiculées par le maire sortant. Pour eux, l’édile Mame Diop est attendu par les populations sur un autre terrain. ‘’Au lieu de faire le procès de la CSS et s’attarder sur les listes de ses concurrents, les populations attendent que le maire sortant leur présente le bilan de sa gestion et de ses réalisations. Mais comme il n’a pas de bilan, la seule chose qui lui reste, ce sont des attaques personnelles’’, a soutenu un lieutenant de Louis Lamotte.

Ajoutant que leur liste est composée de jeunes, de femmes et d’anciens responsables qui aspirent à apporter un véritable changement à la municipalité de Richard-Toll. ‘’La liste CPEJ/ Nay Leer conduite par Ousmane Lom n’est parrainée par personne, à plus forte raison par la CSS. Cependant, il y a des cadres de la CSS avec qui nous partageons les mêmes visions politiques et qui ont adhéré à notre combat. Ce sont des responsables et leaders richard-tollois qui sont des employés de la CSS et qui ont le droit de militer là où ils veulent’’, a répondu le directeur de campagne du candidat Ousmane Lom.