Pour la Ville, les choses devraient se jouer entre Benno Bokk Yaakaar du ministre d’Etat Ismaïla Madior Fall, Gueum sa bopp de Alioune Mar. Mais le parti pour le progrès et la citoyenneté et Yewwi Askan Wi n’ont pas dit leurs derniers mots.

Jusqu’à minuit à Rufisque, la plupart des bureaux de vote étaient en train de faire leurs dépouillements. Pour cause, les électeurs continuaient de voter jusqu’au-delà de 20 heures et les décomptes des voix ont pris beaucoup de temps, compte tenu du nombre d’élections dans la vieille ville (communales, ville et département). A l’heure où nous mettons donc ces lignes sous presse, il est difficile de dire qui va arriver en tête dans la commune. Puisque à chaque commune, sa liste.

Ainsi, selon les tendances reçues de la commune de Rufisque ouest, le maire sortant Alioune Mar, tête de liste de Gueum sa bopp aussi bien au niveau de la Ville que de la commune, a la faveur des pronostics. Il serait arrivé en tête dans 4 des 7 centres de vote de la commune. Yewwi Askan Wi remporterait les deux et Benno Bokk Yaakaar amené par le député et président sortant du Conseil départemental, Souleymane Ndoye, aurait gagné dans un seul centre de vote.

Pendant ce temps, au niveau de la grande commune de Rufisque nord, collectivité qui a le plus d’électeurs, les votes sont très épars. Au niveau des centres de Cité radio et Bassirou Fall, c’est surtout le mano-à-mano entre Benno Bokk Yaakaar et le Parti pour le progrès et la citoyenneté dirigé par le député Seydou Diouf pour la ville, Djiby Sow pour la commune de Rufisque nord. Pendant que BBY caracole en tête à Bassirou Fall dans tous les bureaux de vote, l’ensemble des bureaux du centre Cité Radio ont été remportés par les héritiers de Me Mbaye Jacques Diop.

Dans la dernière commune que constitue Rufisque est, selon les tendances, le maire sortant était en ballottage. Aussi bien lui que le ministre d’Etat Ismaïla Madior Fall semblaient relégués au second plan par Séga Ndoye, candidat de Réewum Ngor, ancien compagnon du maire sortant.

Dans l’ensemble, les choses devraient se jouer entre Benno Bokk Yaakaar, Yewwi Askan Wi qui a de bons scores à Rufisque et un peu partout dans la ville, avec comme outsider le Parti pour le progrès et la citoyenneté. A noter également que la coalition booloo defar tenguethie de Mame Ngor Jazaka est loin d’être ridicule à Rufisque. Au bureau numéro 04 de Cité Radio où le chanteur a voté, la liste a obtenu 12 voix pour la ville, devant des coalitions comme Gueum sa bopp (07) et même Wallu du PDS (11) voix.

Pour le département où seules quatre listes ont été notées, les choses vont se jouer entre Yewwi et Benno Bokk Yaakaar. Pendant ce temps, Wallu du PDS a été la grande déception.

Mor AMAR