Le championnat national de rugby à VII a joué sa finale ce week-end. Opposée aux Panthères de Yoff, l'Asfa s'est imposée sur le score de 7 à 5. Dans un match âprement disputé, les Militaires ont remporté le dernier acte de la saison au bout du suspense.

''L'Asfa vient d'inscrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du rugby national, en remportant pour la troisième fois consécutive le trophée du Championnat national de rugby à VII saison 2025'', a indiqué la Fédération sénégalaise de rugby dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Cette performance remarquable, a poursuivi la note, ''témoigne de la détermination, de la cohésion et du talent de cette équipe exceptionnelle''.

À la fin de la rencontre, l'entraîneur de l'Asfa, El Hadj Oumar Cissé, est revenu sur la partie : ''Yoff pratique le même jeu que nous. Ils ont des joueurs agiles avec de bons appuis. Leur équipe a la même ossature que la nôtre. C'est pourquoi la finale a été très serrée. La différence s’est faite grâce à notre botteur qui a marqué notre transformation. Avec l'expérience et le mental, on n'a pas lâché prise. On a été solidaire en défense. À un moment donné, on s'est retrouvé à cinq sur le terrain, à la suite de deux cartons jaunes. On a été patient et on est allé chercher la victoire au bout du temps réglementaire.''

Le club des Militaires a encore démontré sa suprématie sur la discipline. Cette domination est due à la qualité de ses joueurs et à leur état d'esprit, selon l'entraîneur Cissé : ''80 % de notre effectif est en équipe nationale. À cela, il faut ajouter l'esprit de combattant qui nous anime.''