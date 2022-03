Le Réseau des universitaires républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance pour la République (APR) s’est, dans un communiqué prononcé sur la situation nationale et internationale. Cette instance de la mouvance présidentielle a, à cet effet, évoqué la crise qui sévit en Ukraine depuis quelque temps. Le RUR exprime à ce propos son soutien au président de la République, ceci, dit-on, dans sa disposition ’’à protéger, avec diligence et fermeté les Sénégalais et les Africains résident en Ukraine et dans les environs où sévit actuellement la guerre’’.

Les membres de cette structure appellent d’ailleurs le président Macky Sall à soutenir la recherche de paix par le dialogue et l’entente des parties en conflit. Par ailleurs, en perspective des élections législatives prévues en juillet 2022, le réseau a, dans la note, invité les militants, responsables et sympathisants à se mobiliser et à s’investir massivement dans la révision des listes électorales. Sur la crise scolaire, le réseau a lancé un appel aux syndicats ’’récalcitrants’’ a savoir le Cusems et le Saemss à la reprise des cours, tout en félicitant le G5 qui, dit-on, a accepté de lever son mot d’ordre de grève après les importantes avancées proposées par le gouvernement.

L’organe dirigé par le Pr. Moussa Baldé s’est également, dans la note, réjoui ’’du grand succès populaire et grandiose de la cérémonie d’inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, marquée par la présence de chefs d’Etat, de gouvernement, des présidents de la Fifa, de la Caf, de personnalités du monde sportif, artistique, intellectuel et de milliers de nos compatriotes dans la ferveur et l’allégresse’’.