Sénégal - Corée

Dans le cadre de la coopération sénégalo-coréenne, le ministre de l'Economie, Amadou Hott, et la représentante-résidente de la Koica ont signé des accords de convention, lors d'une conférence de presse tenue hier.

"Nous venons de procéder à la signature d’importants accords, sous forme de dons, relatifs au financement de trois projets. S’agissant, d’abord, de la 2e phase du Projet de développement de la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal, la contribution de la Koica à son financement porte sur un montant de 11 000 000 dollars US, soit 5 978 720 000 F CFA.

Son objectif est de contribuer à l’amélioration des revenus agricoles par la construction et la réhabilitation des infrastructures de production et de gestion post-récolte, notamment les rizeries, les magasins de stockage et le centre d’exploitation de services mécanisés.

Quant au Projet de village pilote Saemoul, il porte sur un montant de 2 500 000 dollars US, soit 1 400 000 000 F CFA et permettra d’améliorer la résilience des résidents, d’accroitre la productivité agricole et de favoriser l’augmentation des revenus des producteurs. Concernant, enfin, le projet d’établissement d’un centre de création et d’incubation de start-up au sein de l’Isep de Diamnadio, il a pour objectif d’autonomiser les jeunes à travers l’entreprenariat, de soutenir les start-up par le biais de programmes d’incubation et d’un maker pace. La contribution de la Koica au financement s’élève à 7 500 000 dollars US, soit 4 076 400 000 F CFA", d’après le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

...Il a saisi cette opportunité pour magnifier la diversité des domaines et des modes d’intervention de la coopération coréenne au Sénégal. En effet, ces domaines embrassent le développement rural, l’entreprenariat, le transport, la santé ainsi que l’énergie et les technologies de l’information et de la communication. Les modes d’intervention portent sur des subventions aux projets/programmes, mais aussi des emprunts à des conditions préférentielles.

"En ces temps difficiles pour toutes les nations, je salue la constance de l’engagement de la Koica dans la lutte contre la pauvreté et le développement humain en général.

Sur la base d’une coopération aussi étroite, nous envisageons la signature d’un accord-cadre de coopération qui va améliorer l’efficacité de l’aide avec une liste de projets sélectionnés, conformément au Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap 2A) du Plan Sénégal émergent", déclare-t-il. ‘’Je crois fortement que ces nouveaux financements renforcent le portefeuille de projet de notre excellente coopération. A l’instar de nos autres projets, je souhaite à ces interventions un excellent déroulement et de répondre aux besoins des acteurs en produisant les résultats positifs attendus par les bénéficiaires", espère la représentante résidente de la Koica, Mme Namson.