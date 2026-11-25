Dans le Livre I, « Misères », des Tragiques, Agrippa d’Aubigné convoque la figure biblique d’Ésaü et de Jacob, deux frères dont la rivalité autour de l’héritage familial préfigure les déchirements d’une communauté qui se consume dans ses propres divisions. Ce texte épique donne à voir une France personnifiée sous les traits d'une femme meurtrie, figure maternelle dont le sein, symbole de la sève nourricière destinée à ses enfants, est écorché et déchiqueté par ceux-là mêmes qu'il devait nourrir. Au lieu du lait censé leur donner vie, c'est le sang qui jaillit de cette poitrine suppliciée.

L'image est d'une violence saisissante, la mère est déchirée ses deux enfants, la terre nourricière devient le théâtre de leur affrontement et la communauté, incapable de contenir ses divisions, finit par s'autodétruire. C'est toute la tragédie d'une nation dont les fils, aveuglés par leurs rivalités, en viennent à meurtrir le corps même qui les porte. L'allégorie dépasse ainsi la querelle fraternelle. Elle dénonce une lutte de pouvoir dans laquelle les protagonistes, en prétendant défendre un héritage commun, finissent par en compromettre l'existence.

Cette image trouve aujourd’hui, au Sénégal, une résonance troublante. Entre les exigences de l’Exécutif et les postures d’une majorité parlementaire dominée par le Pastef, le spectacle d’une confrontation, puérile, au sommet de l’État fait peser une hypothèque préoccupante sur notre destin collectif. À ceci près que, dans cette querelle, l’héritage disputé n’appartient ni à l’un ni à l’autre, il appartient au peuple sénégalais.

Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, le 3 novembre, suivi de celui du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, le 18 novembre, constitue un nouvel épisode d’une crise institutionnelle et politique entre kiraay et Pastef (les deux parties au pouvoir), dont les conséquences dépassent largement les protagonistes. La décision du Président de la République de mettre en vigueur la LFR 2026 par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre, sur le fondement des dispositions constitutionnelles relatives à la continuité budgétaire, illustre désormais l'ampleur de cette rupture entre institutions.

Certes, le Parlement dispose pleinement de son pouvoir de contrôle. Mais le contrôle parlementaire ne doit jamais devenir une entreprise de paralysie institutionnelle. Rejeter successivement les textes financiers fondamentaux, pour une rivalité politicienne, sans faire prévaloir une véritable logique de compromis, expose le pays à une impasse dont la gravité commande davantage de discernement. La majorité parlementaire porte, à cet égard, une grave responsabilité. Sa légitimité électorale lui confère des prérogatives, non un droit de propriété sur les institutions.

Pour autant, le recours au décret ne saurait constituer une réponse politique suffisante. La légalité d’une prérogative constitutionnelle ne dispense jamais de rechercher la légitimité du dialogue. Le Président de la République et le Gouvernement doivent restaurer les conditions d’une coopération institutionnelle indispensable.

L’enjeu est considérable. Deux ans de politique gouvernementale font que le Sénégal sort d’une séquence particulièrement délicate de vérité des comptes publics et crédibilité de ses finances. L’accord technique conclu avec le FMI en septembre 2026, dans la perspective d’un programme de 2,2 milliards de dollars, constitue une étape importante, mais non un acquis définitif. L’instabilité budgétaire et les incertitudes institutionnelles peuvent retarder les négociations, fragiliser la mobilisation des financements extérieurs, renchérir le coût de l’emprunt et détériorer davantage la confiance des investisseurs et des partenaires.

Dans un tel contexte, la responsabilité des institutions, et particulièrement celle de la majorité parlementaire, est déterminante. La crédibilité internationale d’un État se construit dans la constance. Elle ne résiste pas indéfiniment aux contradictions de ses propres institutions. En cas d’échec des négociations avec le FMI, la majorité parlementaire Pastef devra assumer pleinement les conséquences de son sabotage, à peine voilé, et en répondre devant les Sénégalais et devant l’Histoire.

Mais derrière les équilibres macroéconomiques, il y a une réalité autrement plus préoccupante. Celle des Sénégalais. Pendant que les institutions se répondent par décisions, rejets et contre-décisions, l’économie attend sa relance, les entreprises attendent leurs règlements, les malades attendent des structures sanitaires dignes, les étudiants attendent les bourses, les paysans attendent les intrants et les familles vulnérables attendent une protection effective. Le chômage et le sous-emploi alimentent le désespoir d’une jeunesse dont une partie, faute de perspectives, prend les routes meurtrières de l’émigration clandestine, au prix de centaines de vies brisées. La pauvreté s’installe, le pouvoir d’achat s’érode et les filets sociaux demeurent insuffisants face aux besoins.

Au-delà des prérogatives des uns et des autres, au-delà des interprétations constitutionnelles et des querelles de doctrine, au-delà de ce jeu de yoyo entre Kiraay et Pastef, une question devrait interpeller chaque responsable. Qui se préoccupe encore du peuple ? Celui-ci n’a ni le privilège de suspendre ses difficultés, ni celui de mettre sa vie entre parenthèses en attendant le dénouement. Il paie, dans son quotidien, le prix de décisions auxquelles il n’a pas toujours accès et de confrontations dont il ne tire aucun bénéfice. Le peuple ne saurait être le dommage collatéral des ambitions de ceux qui ont reçu mandat de le servir.

C’est ici que se pose la question fondamentale du sens de l’engagement politique. En politique, la cause doit toujours être plus grande que celui qui la porte. Car, la véritable grandeur d’un responsable ne réside pas dans le pouvoir qu’il détient, mais dans le bien qu’il accomplit au nom de ceux qui le lui ont confié. Servir suppose de savoir écouter, consentir au compromis et, parfois, renoncer à une ambition personnelle pour préserver une espérance collective. Et la loyauté envers le peuple doit demeurer supérieure à celle due à un parti ou à un individu. Il est certes légitime de débattre des allocations budgétaires, toutefois, ce débat ne doit pas faire perdre de vue qu’un homme d’Etat doit toujours se préoccuper, avant tout, du bien-être et de la sécurité de ses concitoyens.

Le Sénégal a besoin de responsables capables de transcender leurs divergences. À tous les acteurs de cette crise institutionnelle, il appartient de mesurer la portée historique de leurs responsabilités. L’autorité n’est pas dans l’intransigeance, pas plus que la loyauté ne se confond avec l’alignement qu’il soit parlementaire ou partisan.

Il est encore temps de substituer au rapport de force le sens de l’État, à la rivalité la responsabilité et à l’ambition personnelle l’intérêt général. Car l’histoire retiendra surtout que les entreprises, les masses laborieuses et les « goorgolous » auront perdu pendant que les dirigeants se projeter vers 2029.

Le Sénégal est plus grand que ses dirigeants, plus important que leurs ambitions et infiniment plus précieux que leurs querelles. Il est temps de s’en souvenir.

Elhadji Ndiaye

Conseiller municipal Taxawu Senegaal

Commune de Grand Yoff