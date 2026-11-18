Condamner une stratégie sur la seule foi des chiffres est une chose ; démontrer les causes de ses résultats en est une autre. Dans l’évaluation des politiques publiques, cette distinction est fondamentale, particulièrement lorsque les décisions prises durant l’exécution ont pu modifier les conditions de réalisation. La controverse autour du PRES révèle toute la portée de cette exigence, au moment où les responsabilités semblent se déduire des seuls écarts comptables.

Le rejet du PLFR 2026 et les débats entourant le PLFI 2027 ont fait émerger un nouveau procès dans la controverse budgétaire : celui du Plan de redressement économique et social (PRES) d’Ousmane Sonko. L’argument avancé tient essentiellement à la différence entre les ressources annoncées et les montants effectivement mobilisés. Un écart comptable semble ainsi suffire à prononcer un verdict sur toute une stratégie économique.

Présenté le 1er août 2025, le PRES « Jubbanti Koom » reposait sur une orientation précise : renforcer la capacité du Sénégal à financer son redressement par la mobilisation des ressources nationales, la valorisation des actifs publics, l’optimisation des dépenses et la diversification des financements. La démarche portée par Ousmane Sonko dépassait la recherche immédiate de recettes supplémentaires pour agir durablement sur les mécanismes de financement de l’Etat.

Cette architecture associait des leviers aux modalités de réalisation différentes. Une taxe nouvelle, une opération patrimoniale et une rationalisation des dépenses ne suivent ni les mêmes procédures ni les mêmes délais. Leur traduction financière dépend de dispositions réglementaires, de dispositifs techniques et de décisions administratives. Entre la programmation d’une ressource et son encaissement intervient une chaîne d’opérations dont la continuité conditionne la performance.

A fin septembre 2026, selon le rapport officiel d’exécution budgétaire, les mesures fiscales du PRES avaient généré 178,1 milliards de FCFA sur une cible intermédiaire de 332,4 milliards, soit 53,6 % de réalisation. Cet indicateur décrit une situation financière sans renseigner sur le degré d’application des mécanismes censés produire ces recettes. Il rassemble des situations différentes dont les causes ne peuvent être déduites du seul écart constaté.

Le même rapport apporte pourtant des éclairages déterminants. La plateforme d’enregistrement des téléphones par IMEI a connu un retard de déploiement. Une échéance de 25 milliards de FCFA relative aux concessions téléphoniques n’avait pas été encaissée en juillet. La taxation des exportations minières a été abandonnée. Parallèlement, la fiscalité du mobile money atteignait 97,4 % de sa cible à fin août, contre 48,7 % pour les jeux de hasard. Ces situations correspondent respectivement à un dispositif retardé, une recette différée, une disposition retirée et des mesures appliquées présentant des rendements distincts.

Leur agrégation dans un taux global occulte une différence essentielle. Une recette non mobilisée faute de dispositif opérationnel ne traduit pas le même phénomène qu’un rendement inférieur aux prévisions sur une mesure effectivement appliquée. L’évaluation contemporaine désigne cette question par la fidélité de mise en œuvre : dans quelle mesure l’intervention réellement exécutée correspond-elle à celle initialement conçue ?

L’exemple de la plateforme IMEI illustre concrètement cet enjeu. Le rendement fiscal dépend autant du potentiel de mobilisation que de la durée effective d’application. Un déploiement tardif réduit la période disponible pour produire les recettes attendues. Confondre les conséquences du calendrier opérationnel avec le rendement propre du dispositif revient à attribuer à la stratégie les effets de conditions différentes de celles initialement prévues.

La taxation des exportations minières soulève une autre interrogation. Son abandon modifie la composition du programme, puisque les ressources attendues d’une disposition retirée ne peuvent être appréciées comme celles d’une mesure maintenue et opérationnelle. Les motifs de cette décision relèvent d’un autre niveau d’analyse ; ses conséquences sur la mise en œuvre du programme n’en demeurent pas moins déterminantes. Les montants constatés correspondent désormais à un dispositif différent de la programmation initiale.

Cette distinction touche à l’attribution des résultats, dimension centrale de l’évaluation. La performance observée dépend de l’interaction entre la stratégie, les moyens disponibles, les décisions d’application et les circonstances institutionnelles. Un taux de réalisation mesure ce qui a été obtenu sans expliquer entièrement comment cette performance s’est constituée.

La programmation du PRES sur la période 2025-2028 introduit également une dimension temporelle. Les recettes immédiatement mobilisables, les opérations patrimoniales et les réformes structurelles ne produisent pas leurs effets au même rythme. Les encaissements intermédiaires ne rendent pas davantage compte des transformations attendues dans les capacités institutionnelles et le financement de l’économie. Réduire le PRES à ses recettes immédiates revient à apprécier une stratégie de redressement à partir d’une fraction de ses réalisations.

La responsabilité institutionnelle mérite également attention. Présenté par Ousmane Sonko sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, qui en avait publiquement soutenu les orientations, le PRES engageait plusieurs ministères, administrations financières et services techniques. Sa réalisation dépendait donc de décisions dépassant la seule autorité de son concepteur.

Lorsque des mesures essentielles du PRES sont retardées ou abandonnées, peut-on écarter la question d’une éventuelle entrave à son exécution, avant d’en imputer les résultats à Ousmane Sonko ? Cette interrogation ne présume pas d’une intention délibérée ; elle invite à examiner les décisions ayant modifié le déroulement du programme.

L’analyse distingue finalement trois réalités : les ressources prévues, celles que les mécanismes effectivement déployés pouvaient produire et les montants réellement encaissés. La première relève de la programmation, la deuxième des conditions de réalisation, la troisième du résultat constaté. Leur rapprochement ne saurait se limiter à une soustraction.

En évaluation des politiques publiques, constater un écart relève de la mesure ; en expliquer les causes relève de l’analyse ; en attribuer la responsabilité exige une démonstration. La controverse sur le PRES semble précisément avoir franchi ces trois étapes sans les distinguer.

Les recettes comptabilisées constituent un fait financier. Leur attribution à la stratégie initiale exige de restituer les mécanismes et les décisions ayant déterminé leur mobilisation. La rigueur de l’évaluation commence précisément là où s’arrête la simple comparaison des chiffres.

Hady TRAORE

Expert-conseil

Gestion stratégique et Politique Publique-Canada

Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives

hadytraore@hotmail.com