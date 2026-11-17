L'homme par définition, est un endroit dit l'adage. A la seule évocation de son nom, les yeux restent rivés sur Velingara où il est Président du Conseil départemental. Les populations de Vélingara en particulier et du Fouladu en général, l'appellent affectueusement Ibrahima Diawadou BARRY.

Depuis le 10 septembre, le Président de la république Bassirou Diomaye Diakhar FAYE lui a confié l'une des deux mamelles de l'habitat du Sénégal à savoir la SICAP.S.A. Ayant pris service le 7 octobre 2026, le nouveau Directeur Général de la SICAP.S.A a fixé le cap. Une vision déclinée, une ambition établie, une confiance rétablie.

La SICAP.S.A, cette vielle Dame de 76 ans, gardant encore toutes ses dents, a changé de conducteur. Ce dernier: Ibrahima BARRY, n'est autre que l'inspecteur des Impôts et Domaines. Son CV est balèze, le parcours professionnel à la DGID est élogieux. Son parcours politique est magnifique. Son second nom, c'est la générosité personnifiée. Le social, en toute discrétion, c'est son sport favori. Partout où il est passé, il a mis l'humain au dessus de toute considération.

Aujourd'hui, il est le Superviseur départemental de Kiiraay Vélingara, le parti présidentiel. Un choix juste et judicieux en sa personne.

Un homme, au service de son territoire et de son terroir

A l'occasion d'un rassemblement du parti présidentiel à Vélingara, c'est dans l'unisson malgré quelques soubresauts que les leaders politiques l'ont désigné comme superviseur départemental. Il l'a accepté avec humilité mais surtout avec beaucoup d'abnégation pour bien implanter le parti partout dans le département.

Pour analyser le discours de Ibrahima BARRY, Président du Conseil départemental, il faut tout d'abord camper le décor. Il a d'abord magnifié l'unité de tous les leaders présents à cette rencontre et ayant épousé la vision du Président de la république Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour un Sénégal prospère et innovant.

Il a également évoqué l'espoir de fédérer toutes les forces vives du département afin de massifier Kiiraay.

Nb: Le meilleur orateur n'est pas celui qui traite un sujet que son auditoire aime. Mais plutôt, celui qui fait aimer à son auditoire, le sujet qu'il a lui même choisi. C'est ce que Ibrahima BARRY a fait.

Falilou BA/CTCOM