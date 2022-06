Le ministre des Sports a présidé, hier, la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe nationale de football féminin en partance pour la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie, qui se joue au Maroc, du 2 au 23 juillet prochain. L’occasion a été saisie par la capitaine Safiétou Sagna pour promettre qu’elles vont faire comme les Lions, en rapportant le trophée.

Après 10 ans d’absence sur la scène africaine, l’équipe nationale de football féminin va prendre part à la 14e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera au Maroc, du 2 au 23 juillet 2022. Hier, lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionnes, la capitaine a confié que la coupe d’Afrique est une histoire fabuleuse dont rêve chaque footballeur et chaque footballeuse. Safiétou Sagna, qui a eu la chance d’avoir participé à la seule Coupe d’Afrique féminine à laquelle a pris part le Sénégal, a promis de ne pas rentrer bredouille, au soir du 23 juillet prochain.

Pour elle, après la Can gagnée par leurs frères, au mois de février dernier, elles savent que les attentes des Sénégalais seront grandes sur leurs frêles épaules. ‘’Nos frères ont remporté la coupe lors de la dernière Can et l’ont amenée au président de la République. Nous aussi, nous allons faire la même chose et présenter la coupe à la première dame’’, a promis la capitaine des Lionnes. Selon la sociétaire de Bourges Foot 18 en France, l’équipe sénégalaise est ‘’consciente de ses capacités’’, malgré sa jeunesse. ‘’En vraies lionnes, nous n’avons peur de rien, sauf du déshonneur. Nous prenons ici l’engagement d’avoir un comportement exemplaire durant toute cette expédition et garantissons que nous nous battrons jusqu’à la dernière goutte de sang pour faire un résultat honorable au Maroc. Aujourd’hui, avec la naissance des sélections U17 et U20, dont certaines joueuses seront présentes à la Can, nous pouvons d’ores et déjà regarder l’avenir avec beaucoup d’espoir et d’optimisme’’.

Pour réussir leur pari, les Lionnes sollicitent ‘’les prières et le soutien constant du peuple pour un succès éclatant au Maroc.

Pour le ministre des Sports, en allant au Maroc, les Lionnes porteront, sur leurs épaules, la lourde responsabilité, mais aussi l’insigne honneur de défendre les couleurs nationales du Sénégal. Qu’elles doivent avoir conscience qu’elles vont participer à cette Coupe d’Afrique des nations de football féminin dans un contexte de triomphe de la sélection nationale masculine à la dernière Can, mais aussi de la qualification des partenaires de Sadio Mané à la prochaine édition de la Coupe du monde prévue au Qatar, en novembre 2022.

Matar Ba fier de la politique de développement du foot féminin

‘’Cependant, au-delà du drapeau national, a insisté Matar Ba, je suis convaincu de fêter, ce matin, la femme sénégalaise dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur. Les femmes que vous représentez sont les moteurs de notre société. Elles en sont la sève nourricière. C’est pourquoi, à tout instant, elles méritent d’être soutenues et glorifiées, surtout lorsqu’elles incarnent, comme vous, l’excellence, la persévérance, l’abnégation et la réussite’’.

Pour toutes ses raisons, le ministre a exhorté Safiétou Sagna et ses coéquipières à être exemplaires et dignes’’ de leur nation, au Maroc. ‘’En toutes circonstances, ayez un comportement irréprochable, en faisant preuve de courage, d’honneur, de dignité, de respect et de fair-play. Représenter le Sénégal à une compétition de ce niveau exige, de la part de chaque joueuse et de chaque membre de la délégation, un sens élevé des responsabilités et un engagement patriotique trempés dans nos vertus les plus ancrées’’.

Mais, convaincu de leur capacité à se ‘’hisser à la hauteur de ce double défi’’, M. Ba a invité les Lionnes à ‘’réaliser le rêve de vos compatriotes qui est de faire du Sénégal la première nation sportive du continent par ses résultats’’.

Évoquant la pratique du football au Sénégal, le ministre des Sports a exprimé toute sa ‘’fierté’’ quant à la politique de développement du football féminin dans le pays, laquelle se traduit, entre autres, par des activités de détection et de promotion sur l’étendue du territoire national et par l’organisation de quatre championnats réguliers en division 1 et division 2 pour un total de 22 clubs.

CHEIKH THIAM