Saint-Louis – ‘’Setal Sunu Reew’’

La cité religieuse de Fass Ngom va abriter, samedi prochain, la journée régionale du nettoiement “Setal sunu réew”, a confirmé le gouverneur de Saint- Louis (Nord), Al Hassan Sall, appelant les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de cette activité citoyenne et communautaire.

S’exprimant devant la presse mardi au terme d’une rencontre consacrée aux modalités et à la mobilisation des populations lors de cette journée dédiée aux forces armées, l’autorité administrative a relevé que ‘’cette journée sera un prétexte pour assainir la cité religieuse de Fass et accompagner le khalife de Mpal en prélude à sa Ziarra’’. Le gouverneur a ainsi invité les populations à se mobiliser et à s’armer de leurs balais, brouettes et pelles pour assainir la cité religieuse de Fass Ngom.

Le commandant de la zone militaire n°2, couvrant les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam, le colonel Thiendella Fall, a aussi lancé un appel les populations à la mobilisation pour accompagner les forces armées dans cette action citoyenne. Quelques innovations, dont la tenue d’une activité de consultation gratuite dans les centres médicaux de garnison de Saint-Louis, à l'ile et à Bango seront au menu de cette édition, selon le colonel Fall. Il a aussi fait part d’une activité de don de sang pour cette journée avec l’installation de comités locaux qui seront parrainés par les camps militaires ou les casernes de gendarmerie les plus proches.