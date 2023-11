Pendant 48 heures, des activités culturelles et des panels vont couronner le programme CultureLab, qui est le premier dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel à Saint-Louis destiné aux acteurs culturels de la zone Nord. Les premières rencontres professionnelles du spectacle vivant "Ndar Show Expo" sont également saisies par les organisateurs pour rendre un vibrant hommage à la marraine et danseuse mondiale Germaine Acogny.

Les rencontres "Ndar Show Expo" sont l'aboutissement d'un programme qui a duré six mois de formation et d'accompagnement de 20 jeunes artistes de la zone Nord, avec 500 heures de théorie et de créations sur différents modules, a expliqué la directrice de l'Institut français de Saint-Louis. Pour Isabelle Boiro-Gruet, le projet est né du constat que la zone Nord regorge de beaucoup de jeunes talents en théâtre, en musique et en danse qui ont besoin d'appui dans leur domaine.

"L'idée, c'est de leur trouver des moyens additionnels et des outils supplémentaires pour qu'ils puissent se professionnaliser, présenter, formuler leur projet artistique et affiner une création artistique singulière en lien avec des formateurs professionnels essentiellement sénégalais ou africains. Ils sont formés en communication digitale, à la production, à la diffusion, à la recherche de financement, entre autres", a-t-elle déclaré à la presse. Les rencontres constituent un tremplin vertueux pour l'insertion professionnelle et la diffusion internationale des artistes grâce des échanges en Be to Be.

Revenant sur la collaboration avec la structure Zhu Culture, la directrice de l'Institut français de Saint-Louis a rappelé qu'ils avaient besoin de pouvoir être appuyés dans la mise en œuvre de ce programme qui va durer deux ans par un partenaire expérimenté dans le domaine. "Nous avons été motivés par la grande expérience de Zhu Culture dans l'organisation et la formation des industries culturelles et créatives sur le continent africain. Car le programme de formation CultureLab et les rencontres professionnelles du spectacle vivant ‘Ndar Show Expo’ visent la montée en compétences, la structuration et le rayonnement régional des acteurs culturels de Saint-Louis, de Louga et de Matam", a soutenu Isabelle Boiro-Gruet.

Pour Luc Mayitoukou de la structure Zhu Culture, le programme CultureLab (2023-3024) doit contribuer à la professionnalisation des acteurs, mais également à leur rayonnement national et international, au renforcement global de l’écosystème culturel de la région et de la dynamique entrepreneuriale et à la structuration du secteur culturel comme filière économique essentielle à fort potentiel de croissance, créateur de valeurs et de richesses pour tous. "Ces rencontres professionnelles sont un début et une première confrontation à ce public professionnel ", a tenu M. Mayitoukou.

Ainsi, la première année du projet est dédiée à la formation de producteurs, d'administrateurs et surtout d'artistes dans le spectacle vivant. Tandis que la seconde année sera focalisée sur l'audiovisuel, le cinéma, le numérique et un peu à la régie technique pour compléter la formation qui est déjà faite à Saint-Louis dans ce secteur. "On va faire un état des lieux de ce qui existe et des besoins qu'il y a sur ces filières, parce qu'elles ont un intérêt économique intéressant pour les jeunes, mais également pour les femmes", a déclaré la directrice de l'Institut français de Saint-Louis.

Un vibrant hommage rendu à Germaine Acogny

D'ailleurs, l'occasion a été saisie par Isabelle Boiro-Gruet pour porter un fort plaidoyer sur la professionnalisation des jeunes femmes dans le milieu artistique. "On veut porter l'idée qu'être artiste est un métier. C'est très important, dans la mesure où il y a une structuration du statut de l'artiste au sein du ministère de la Culture avec un système de reversement de droits au niveau de la Sodav et on souhaite aller dans ce sens pour défendre cette idée très profondément et pour sensibiliser le public et les populations", a-t-elle déclaré.

Un vibrant hommage a été rendu à l'icône de la danse, Germaine Acogny, marraine des premières rencontres professionnelles du spectacle vivant de Saint-Louis. Pour les organisateurs, elle est un modèle pour tous les artistes, mais surtout pour les femmes du milieu. "C'est parce qu'elle porte à la fois l'idée qu'on peut être femme et réussir dans le milieu artistique. Elle a porté très haut la danse. Si aujourd'hui les danseurs sénégalais et africains sont reconnus et respectés dans le monde, c'est grâce à Germaine Acogny. C'est pourquoi nous tenons à lui rendre un vibrant hommage en ces premières rencontres professionnelles ‘Ndar Show Expo’", a souligné la directrice de l'IF de Saint-Louis.

Un hommage que Germaine Acogny a accueilli avec beaucoup de satisfaction. Pour elle, rien ne vaut un hommage rendu de son vivant et par ses pairs. " J'ai reçu partout des hommages en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde entier, mais celui-ci me va droit au cœur", a-t-elle déclaré. Avant d'inviter les jeunes artistes à persévérer pour que la réussite les sourie. "Le parcours d'artiste, pour qu'il te nourrisse, doit s'appuyer sur la persévérance, la patience, le travail. Pour avancer considérablement dans sa carrière, on ne doit pas attendre les bras croisés. Il faut se battre et se remettre toujours en question. Le chemin de l’artiste, c'est beaucoup d'efforts et de l'affirmation d'un regard artistique pour pouvoir oser et pouvoir s'engager en tant qu’artiste sur des valeurs qui nous tiennent à cœur et pouvoir les affirmer face au public au cœur de la société'’, a dit Germaine Acogny.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS