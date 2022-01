Les résultats provisoires des Locales publiés par la préfecture de Saint-Louis, donnant vainqueur à la liste BBY, ont été confirmés hier par la Commission départementale de recensement des votes du tribunal de Saint-Louis. Ainsi, la grande coalition Gueum Sa Bopp et celle d’And ak MTN/Liguey Ndar, conduite par le professeur Mary Teuw Niane ont fait face à la presse pour livrer leurs premiers enseignements des élections locales.

Quelques jours après le scrutin, des responsables de coalitions politiques sont montés au créneau pour tenter de justifier leur défaite. La grande coalition Gueum Sa Bopp a tenu une conférence de presse pour tirer le bilan de sa participation aux élections locales. Pour le porte-parole de la coalition, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour expliquer leur débâcle aux Locales du 23 janvier dernier. " Malgré les alertes au niveau national, la ressemblance troublante de notre bulletin de vote avec celui de Wallu Sénégal nous a causé un lourd préjudice à Saint-Louis. Cela a induit en erreur beaucoup de nos militants qui avaient du mal à se retrouver et à accomplir correctement leur vote en notre faveur", a argumenté Ousmane Wade.

A cela s’ajoute la longue absence de leur leader et tête de liste, Ameth Fall Braya. Cela a également joué en leur défaveur. "Pour des causes de maladie, le candidat Ameth Fall Braya n'a pas battu campagne. À la veille du démarrage de la campagne, Fall Braya a subi une opération du genou. Ce qui a été un véritable frein à l'élan de la coalition Gueum Sa Bopp. D'ailleurs, c'est ce qui explique notre absence dans beaucoup de quartiers de Saint-Louis et que nos affiches étaient pratiquement invisibles dans les rues de la ville", a déclaré M. Wade.

Selon lui, "aller aux élections dans de telles conditions ne peut pas produire de résultats probants. Mais tous les acteurs politiques savent qu’Ameth Fall Braya vaut plus que ce score dans la commune de Saint-Louis. Toutefois, nous remercions tous les militants qui se sont mobilisés pour soutenir notre liste".

Ousmane Wade a aussi profité de son face-à-face avec la presse pour inviter l'opposition à réunir ses forces autour de l’essentiel pour "achever" de bon la coalition BBY aux prochaines élections. "Si les leaders locaux de l'opposition avaient tu leur égo et formé un bloc, aujourd'hui, Mansour Faye serait défait. En attendant des analyses plus poussées, nous invitons tous les leaders à tirer les leçons de cette élection", a soutenu Ousmane Wade.

Le Pr. Mary Teuw Niane suspend sa réponse à…

Arrivée troisième derrière les coalitions BBY et Yaw, la coalition And Ak MTN/Liguey Ndar, sous la conduite de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, a jugé très positive sa participation aux élections locales du 23 janvier. Pour la tête de liste dans la commune de Saint-Louis, les joutes électorales ont permis de mesurer la sympathie et l'affection que lui portent les Saint-Louisiens. "Des enseignements plus exhaustifs seront faits dans les prochains jours. Mais pour le moment, on peut dire que nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Pour une première participation, notre jeune coalition s'est classée en troisième position aux élections municipales et départementales. C'est pourquoi je tire un grand chapeau à notre tête de liste départemental, Dr Amadou Dia, pour le travail de titan abattu dans les autres communes du département", a déclaré le Pr. Niane face à la presse.

Selon toujours l'ex-recteur de l'UGB, plus rien ne se fera dans la commune de Saint-Louis ou dans le département sans leur coalition. "A l'issue des résultats publiés, la coalition And Ak MTN/Liguey Ndar est représentée dans toutes les communes et au conseil départemental. Nous sommes devenus une force incontournable à Saint-Louis", a-t-il déclaré.

Interpellé sur la main tendue à l'opposition par le maire de Saint- Louis Mansour Faye, le candidat malheureux soutient travailler pour la communauté, depuis très longtemps. "Tous ceux qui nous connaissent savent que nous sommes toujours au service de notre ville et des populations. On n'a pas attendu d'être candidat pour se mettre au travail. Pour l’appel de se retrouver autour de lui, la coalition va statuer après, en toute liberté et toute décision qui en sortira sera rendue publique", a répondu l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur.

Il faut signaler que la coalition And Ak MTN/Liguey Ndar est créditée provisoirement de 12 % de l'électorat saint-louisien.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)