À quelques heures du scrutin, toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation. Telles sont les assurances données par les autorités administratives de Saint-Louis. Pour le moment, la Commission communale de distribution des cartes électorales poursuit son travail, les observateurs de la Ceda formés et le matériel électoral acheminé dans les différents bureaux de vote de la commune.

À Saint-Louis, le taux de retrait des cartes d'électeur est très satisfaisant par rapport à ce qui est noté dans certaines commissions de distribution de cartes des autres localités. À en croire le président de la commission installée à la préfecture de Saint-Louis, les opérations de retrait se poursuivent régulièrement sans un grand rush. "Depuis le 8 décembre dernier, 2 461 cartes d’électeur ont été reçues par la commission. À la date du 19 janvier 2022, 1 904 cartes d'électeur ont été distribuées. Toutefois, il reste un lot de 557 cartes à retirer d'ici la journée du samedi", a expliqué le président de la commission, Macoumba Kane Diallo.

Ajoutant que durant les opérations de révision des listes électorales, la commission avait envoyé à Dakar 2 675 demandes d’inscription et de modification. "Malheureusement, 11 demandes de personnes déjà inscrites dans le fichier ont été rejetées et nous avons aussi constaté qu'une cinquantaine de cartes de personnes figurant sur la liste d’émargement ne sont pas encore disponibles. Raison pour laquelle il ne nous a été remis que 2 461 cartes électorales", a signalé M. Kane Diallo.

Concernant la disponibilité du matériel électoral, le chef du Bureau électoral de la préfecture de Saint-Louis rassure. Pour Mambaye Lo, tout le matériel électoral est déjà disponible et sera acheminé vers les lieux de vote, la veille des élections. "Nous avons pris toutes les dispositions idoines pour une parfaite organisation du scrutin", a déclaré Mambaye Lo.

Selon toujours le chef du bureau électoral de la préfecture, la commune de Saint-Louis compte 216 bureaux de vote répartis dans 29 centres de vote, avant de signaler que le nombre de centres de vote n’a pas évolué depuis la Présidentielle de 2007. La commune de Saint-Louis abrite également de grands centres de vote dont ceux de Goxu Mbacc1 avec ses 12 bureaux de vote et les cinq bureaux de Goxu Mbacc2, a-t-il avancé. ‘’Dans le faubourg de Sor, les deux autres grands centres de vote se trouvent à Sor Daga et à l'école Rawane Ngom de Diamaguène, avec chacun 15 bureaux de vote", a ajouté M. Lo.

Pour l'observation des élections locales, la Commission électorale départementale autonome (Ceda) de Saint-Louis a annoncé avoir formé des contrôleurs et des superviseurs de l’organisation et du déroulement du scrutin du 23 janvier 2022.

Toutefois, Me Ibrahima Diop, Président de la Ceda de Saint-Louis invite les acteurs politiques et les populations à plus de sérénité pour des élections apaisées et transparentes.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)