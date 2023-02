La responsable de l'Unité de mise en œuvre régionale (UMR) de la grappe vallée du fleuve/Ferlo a été officiellement installée hier par le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de Saint-Louis, Fatou Mactar Fall. Elle est une déclinaison de l'Unité de mise en œuvre nationale du projet Cadastre et Sécurisation foncière (Procasef) qui intervient dans 138 communes pour amoindrir les conflits fonciers.

Le foncier est une question transversale et complexe qui demande beaucoup de dialogue et de concertation entre les différents acteurs. La déclaration a été faite hier à Saint-Louis après l'installation officielle de la coordonnatrice régionale de l'UMR de la grappe vallée du fleuve/Ferlo par Mamadou Moustapha Dia, Coordonnateur du Procasef.

Raison pour laquelle il a rappelé que c'est un projet qui ambitionne d'améliorer la sécurisation foncière et d’appuyer le gouvernement du Sénégal dans sa volonté d’installer un cadastre à l'échelle nationale pour amoindrir à court et long terme les conflits fonciers par une gestion basée sur la transparence.

"Le Procasef va accompagner 138 collectivités territoriales pour pouvoir innover dans le cadre de la gestion foncière, de la formation, de l'implantation des infrastructures géospatiales qui vont permettre d'avoir des outils de gestion transparente du foncier. Nous avons des experts fonciers qui vont accompagner à la mise en œuvre d'une façon concrète du projet par des missions de contrôle de qualité des entreprises de leur travail sur le terrain", a déclaré Mamadou Moustapha Dia.

La cérémonie d'installation de Soukeyna Diakhaté Sock à la tête de l'UMR de la grappe vallée du fleuve/Ferlo a été également saisie par l'adjoint du gouverneur de Saint-Louis, chargé des affaires administratives pour soutenir que le projet est accueilli à bras ouverts, dans la mesure où les problèmes fonciers foisonnent dans le Nord. "C'est une région à enjeux et le foncier est très sollicité et charrie beaucoup les passions. Mais avec le démarrage des travaux de l'équipe nouvellement installée, les communes de l'axe Nord seront photographiées, délimitées et les plans d'occupation et des aménagements des sols mis à jour. Nous sommes sûrs que ces travaux contribueront inévitablement à la sécurisation foncière et on connaîtra moins de tensions foncières", s’est réjouie Fatou Mactar Fall.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS