Le directeur de l’hôpital régional, docteur Magatte Seck, porte la réplique aux déclarations du collectif Sauver Saint-Louis. Face à la presse, il a apporté des précisions sur certaines informations publiées dans des réseaux sociaux concernant la morgue de l’hôpital de Saint-Louis. Des informations qu’il juge infondées, véhiculées seulement pour nuire à l'image de la direction et de la structure sanitaire régionale.

Depuis quelque temps, un collectif baptisé ‘’Sauver Saint-Louis’’ fait des appels à dons pour l’hôpital régional de Saint-Louis. Ce qui a horripilé le directeur de la structure sanitaire qui a fait face à la presse. ‘’Il est temps de rétablir la vérité et d'éclairer l’opinion sur les agissements malhonnêtes que ce groupe de personnes mène sur le dos de l’hôpital’’, a-t-il dit. Pour le docteur Magatte Seck, la morgue de l'hôpital de Saint-Louis fonctionne correctement et aucune famille n’est jamais venue se plaindre de la mauvaise conservation de son cadavre. ‘’L’hôpital a une armoire mortifère de six tiroirs et une chambre froide. Les deux sont en panne, mais les quatre autres sont fonctionnels. C’est dans des cas exceptionnels qu'on se retrouve avec plus de quatre corps en même temps. Donc, il est malhonnête de faire croire à l’opinion que la morgue est dans une situation catastrophique et ne peut conserver un corps pendant 24 heures sans qu’il se décompose. C’est pourquoi nous apportons un démenti formel pour préciser que la morgue fonctionne correctement. Toutes ces accusations gratuites sont véhiculées pour nuire au directeur et à l'hôpital’’, a déclaré le Dr Seck.

Revenant sur la collecte de fonds organisée par le collectif Sauver Saint-Louis, le directeur n’a pas mâché ses mots. Très remonté, il a soutenu que le collectif a caché ses louches intentions pour rencontrer la direction avant de lancer une collecte de fonds pour une réhabilitation de la morgue de l’hôpital à l’insu de l’autorité. ‘’De notre première rencontre à ce jour, le collectif a toujours violé ses engagements. Premièrement, se présentant comme une association qui a des partenaires qui œuvrent dans le social, ils ont demandé à visiter la morgue. Une demande que j’ai acceptée pour qu'ils puissent la visiter. Malheureusement, à l'issue de la visite et sans aucune autorisation de la direction, des membres du collectif ont pris des images de la morgue et les ont diffusées sur des réseaux sociaux. Jouant sur la sensibilité des populations, ils ont aussitôt lancé une collecte de fonds dont l'hôpital n'est ni de près ni de loin impliqué. Interpellés sur cette démarche peu catholique dans un début de collaboration, ils se sont excusés et promis de ne plus les répéter’’, a expliqué le directeur Seck.

Le collectif a toujours violé ses engagements

L’habitude étant une seconde nature, les membres du collectif sont revenus une seconde fois avec un ‘’soi-disant’’ technicien envoyé par l’ancien maire de Saint-Louis Cheikh Bamba Dièye. ‘’Ayant fait leur mea-culpa pour avoir filmé sans autorisation la morgue et lancer une collecte de fonds au nom de l’hôpital à son insu, moi, en tant que responsable moral d’une institution publique, je ne pouvais que leur ouvrir ma porte de nouveau. Je les ai mis en rapport avec le maintenancier de l’hôpital. Après la visite à la morgue, le technicien dépêché a produit un rapport et une facture pro forma qui devrait normalement être destinée à Cheikh Bamba Dièye pour son financement. Malheureusement, nous avons encore constaté avec regret que lesdits documents circulent sur les réseaux sociaux et le collectif a recommencé à faire une collecte des fonds sur le dos de l’hôpital. J'ai alors demandé au responsable de communication de produire un communiqué pour dégager entièrement notre responsabilité de cette collecte de fonds’’, a soutenu le Dr Seck.

Pour le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, cela suffit. ‘’Que le collectif arrête ses actes qu’il organise sur le dos de l’hôpital. Ce n'est pas normal de quémander de l'argent sur le dos de l'hôpital. Pour le moment, on n'a pas voulu prendre la voie judiciaire, mais s'ils insistent dans leurs bêtises, cela peut déboucher sur une plainte. Parce que je n’accepterai jamais qu’on me mette en mal avec les populations et qu’on ternisse l’image de l’hôpital. Je suis très ouvert. N'importe quelle association qui souhaite accompagner l'hôpital est la bienvenue. Mais pas aller quémander sur les réseaux sociaux, collecter des fonds pour venir aider l’hôpital. Cela pose problème. L'hôpital a la possibilité de faire sa propre collecte de fonds, si le besoin se fait sentir’’, a conclu avec fermeté le docteur Magatte Seck.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS