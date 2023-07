La ville de Saint-Louis est actuellement touchée par une vague de chaleur intense. Avec des températures élevées, les plages saint-louisiennes sont devenues le refuge des jeunes qui cherchent désespérément de la fraîcheur. Également, en cette période de vacances, les jeunes ont renouvelé leur garde-robe et changé leur look vestimentaire pour mieux se détendre.

Depuis le début des vacances d'été, les jeunes de la ville tricentenaire de Saint-Louis ont changé leur garde-robe de façon radicale. Ce changement, en cette période de canicule, est dicté par le besoin de rester au frais tout en adoptant des tenues estivales et tendance. La ville de Saint-Louis est ainsi le théâtre d'une véritable révolution vestimentaire qui allie confort et style.

En effet, les températures variant entre 37 et 42°C rendent les vêtements lourds et chauds, impossibles à supporter. Les jeunes Saint-Louisiens se sont tournés donc vers des tenues légères et confortables, privilégiant les matières respirantes comme le coton ou le lin. Les robes, les shorts et les t-shirts à manches courtes sont les pièces phares de cette nouvelle garde-robe estivale.

Les couleurs vives et les motifs tropicaux sont également très prisés, cette année. Les jeunes de la capitale du Nord osent les imprimés floraux, les rayures multicolores et les motifs fruités pour se fondre dans l'ambiance estivale de la ville.

Les accessoires ont aussi leur importance dans cette période de canicule. À la plage, les jeunes optent pour des chapeaux à large bord pour se protéger du soleil, des lunettes de soleil stylées et des casquettes de marque et des sandales légères pour garder les pieds au frais.

Les jeunes hommes ne sont pas en reste et ont adapté leur garde-robe en conséquence. Les jeans sont troqués contre des shorts en denim, les pulls contre des t-shirts à motifs et les baskets contre des sandales confortables.

Le changement du port vestimentaire des jeunes en cette période de canicule et d'air de vacances est également constaté dans les boutiques de vente prêt-à-porter. Dans ces magasins d’habillement, les commerçants ont rangé les vêtements lourds et renouvelé leurs marchandises par des tenues légères aux couleurs vives.

À l'assaut des plages de la langue de Barbarie

Avec la chaleur intense et les fortes températures notées dans la vieille cité, les plages de la langue de Barbarie ne désemplissent pas. Quotidiennement, elles sont prises d'assaut par plusieurs centaines de jeunes venus de tous les quartiers de Saint-Louis et même des régions voisines, en quête d'un peu de fraîcheur.

Pour se détendre et se rafraîchir, certains jeunes vacanciers ont même opté pour des vêtements de bain, comme des maillots une pièce ou des bikinis, des shorts aux motifs de fleurs, entre autres.

À l’Hydrobase, la plus grande plage de la ville, ce rush a suscité l'enthousiasme des marchands ambulants et de vendeurs d'eau et de jus de fruits locaux. Les tenancières de "cantines de fortune’’ de plage, assaillies par la clientèle, proposent des cocktails rafraîchissants pour satisfaire les demandes des jeunes. Des moments d’affluence aussi que certaines firmes de téléphonie, d'industries de boissons saisissent pour organiser des événements spéciaux pour la promotion de leurs produits.

Si l'affluence des jeunes de Saint-Louis sur les plages en cette période de canicule est un moyen de se détendre et de se divertir, il est toutefois important que la municipalité fasse des efforts en renforçant les dispositions de surveillance sur les plages, pour la sécurité des baigneurs.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS