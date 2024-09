Dans la nuit du dimanche au lundi, la cité religieuse de Mpal a encore refusé du monde pour la célébration du Gamou. Des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région y ont convergé pour fêter le Maouloud dans le recueillement et la ferveur. Une tribune qu’a saisie le khalife de la famille de Mame Rawane Ngom pour vanter les qualités et les valeurs de Seydina Mouhamed (PSL). Serigne Ousmane Ngom en a également profité pour inviter les talibés à s’inspirer des enseignements du Prophète pour un monde de paix et de prospérité.

Des milliers de talibés se sont déplacés à Mpal pour la célébration du Maouloud. D’intenses moments de recueillement et de ferveur religieuse qu’ils ont passés dans la cité d’El Hadj Mame Rawane Ngom entre ‘’ziar’’, lecture du Saint Coran et des poèmes des guides religieux tidianes.

D’ailleurs, les talibés n’ont pas senti les heures de la nuit du Gamou passer, tellement ils étaient tenus en haleine par la causerie d’une grande portée islamique du khalife durant tout le Gamou. Se référant aux écrits de son vénéré grand-père Seydi Rawane Ngom et de son guide spirituel El Hadj Malick Sy Maodo, Serigne Ousmane Ngom a passé en revue la vie de Mouhamed Ibn Abdallah (PSL).

Pour le saint homme de Mpal, le monde ne sera jamais apaisé, tant que les hommes ne se tournent pas vers les enseignements du Prophète. ’’Il ne sert à rien de clamer partout qu’on est musulman, alors qu’on ignore royalement le droit chemin tracé par le sceau des prophètes. De sa naissance jusqu’à son retour à Allah, Mouhamed (PSL) a enseigné la droiture, la crainte de Dieu, le respect de l’autre, le pardon et le partage. Des valeurs qui, malheureusement, font terriblement défaut dans nos sociétés actuelles’’, a déploré Serigne Ngom.

Raison pour laquelle, le khalife de la famille Ngom de Mpal a longuement plaidé pour le retour aux valeurs religieuses pour un monde meilleur. ‘’Il y a trop de violences dans la société. Les gens n’hésitent plus à faire du mal à la moindre occasion. Le pardon est banni et la lâcheté est érigée en règle. Les gens ne s’aiment plus et ne se pardonnent plus. Pourtant, cette situation peut être évitée, si les musulmans se comportent correctement comme l’a enseigné le Prophète (PSL) et se conforment aux recommandations divines’’, a rappelé le khalife.

Mouhamed (PLS), le modèle parfait du musulman

Pour se départir des difficultés de la vie, a-t-il poursuivi, les musulmans du monde doivent se servir comme seul et unique modèle Mouhamed Rassouloulah (PSL), sinon on ne sortira jamais de l’ornière. Pour cela, il a exhorté les talibés à plus de tolérance et de pardon entre eux. ‘’La violence est érigée en règle. Pour un rien, le sang est versé ou la vie est ôtée sauvagement comme celle des animaux. Il faut que de telles pratiques s’arrêtent. Mais pour y arriver, les populations doivent mettre en bandoulière leur foi et poser leurs pieds sur les pas de Seydina Mouhamed, notre seule référence. On ne doit pas se contenter des belles chansons et des beaux vêtements, mais cette nuit doit être un point de départ pour suivre jusqu’à la fin de notre vie les enseignements du Prophète. Tant qu’on ne le fera pas, notre vie sera empoisonnée. Donc, conformons-nous à ses enseignements pour le bien d’ici-bas et au-delà’’, a recommandé Serigne Ousmane Ngom.

À la délégation officielle conduite par le gouverneur de la région, le khalife a rappelé les charges qui pèsent sur leurs épaules pour la stabilité du pays. ‘’Certes, beaucoup d’efforts ont été faits, mais vous devez veiller davantage sur la paix et la sécurité qui sont le cordon ombilical qui lie tous les musulmans’’, a signalé Serigne Ngom. Il a prié pour le chef de l’État et son gouvernement, avant de leur rappeler les doléances de Mpal dont sa part dans le programme de modernisation des cités religieuses.

Il faut signaler qu'à la veille du Gamou, le Premier ministre Ousmane Sonko s’était déplacé à Mpal dans le cadre de ses visites aux foyers religieux. Occasion que le PM a saisie pour rappeler les liens qui l’unissent à la cité Mpal et à la famille de Mame Rawane Ngom.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS