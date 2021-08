Le Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) et la PME Rassoulna dans la commune de Ronkh (Dagana) ont paraphé, hier dans les locaux de la Saed, une convention de financement d'un montant de 200 millions de francs Cfa qui va permettre à la PME agricole d’étendre ses activités.

Pour le Fonsis et la PME Rassoulna, l'agriculture est le plus grand pourvoyeur d’emplois au Sénégal. Sa modernisation par une industrialisation permettra une accélération du développement des territoires. Les deux entités ont paraphé un accord d’investissement de 200 millions FCFA. A en croire le Directeur Exécutif du Fonsis, Babacar Gningue, le fonds d’investissement n’a d’autre objet que d’accompagner les PME locales spécialisées dans les services agricoles.

« L’une des missions du Fonsis consiste à l'accompagnement des PME, en leur attribuant 20% de nos investissements. D'ailleurs, il a été mis en place plusieurs fonds dédiés à ces PME dont le Fonds PME Agri qui a pour partenaire technique la Saed. L’objectif de ce Fonds est de contribuer au développement de la chaîne de valeur riz, en intervenant dans l’amont et dans l’aval de la production », a-t-il soutenu.

Le Directeur Exécutif en charge des Investissements du Fonsis d'ajouter : ‘’Avec l'entreprise Rassoulna, nous pourrons ensemble contribuer à renforcer l’écosystème agricole et la synergie entre les acteurs de la chaîne du riz, favoriser la création de nouveaux emplois, parce que, notre structure a reconnu, en la personne du promoteur, un entrepreneur qui démontre au quotidien que l’agriculture est un secteur performant et résilient ».

Amadou Niama Bâ, Dg de Rassoulna, s'est réjoui de la signature de la convention, et souligné que le partenariat avec le Fonsis va renforcer le niveau de production, diversifier les services et renforcer la qualité des prestations. « C’était le seul chaînon manquant. Il nous fallait ce financement pour renforcer notre parc de machines agricoles. Notre entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, depuis les services d’aménagement du sol, de labour et de récolte mécanisée, jusqu’aux activités de production et de transformation », a déclaré M. BA.

En tant que partenaire technique, le Directeur Général de la Saed a loué l'expérience du promoteur qui passé plus de 30 ans dans la vallée, avant de saluer la pertinence de cette convention de financement. ‘’La SAED est le partenaire technique pour le développement de l’agriculture dans la Vallée. C’est donc naturellement que nous avons accepté d’être le partenaire du Fonsis dans le cadre du Fonds PME Agri », a conclu Aboubacry Sow.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)