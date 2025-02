La capitale du Nord a abrité, hier, une consultation régionale sur les réformes de l’Administration entreprise par les nouvelles autorités gouvernementales. Sous la présidence du gouverneur Al Hassane Sall, les différentes parties prenantes ont partagé les orientations des autorités et donné leur contribution sur les réformes en vue. Une tribune que le coordonnateur du Programme d'appui à la modernisation de l'Administration a saisie pour rappeler que le Sénégal a une culture administrative extrêmement riche qu’il faut toutefois améliorer.

Avec de nouvelles autorités, de nouvelles politiques publiques et un nouveau référentiel de politiques publiques, le Sénégal a changé de trajectoire. C’est dans ce cadre que des consultations régionales et de nouvelles orientations sont engagées par le ministre de la Fonction publique pour disposer d'une Administration performante et moderne pouvant atteindre les objectifs fixés. Pour le coordonnateur du Programme d'appui à la modernisation de l'Administration, Ibrahima Baldé, il faut échanger sur les difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés par rapport à l'accessibilité de l'Administration pour entreprendre un vaste chantier de réformes qui a plusieurs paliers.

‘’Nous rappelons que ce pays a une culture administrative extrêmement riche. Nous avons également des acquis considérables, mais un pays qui aspire à des progrès doit accepter de se remettre en question, notamment dans sa composante administrative. L'État étant le garant du développement de la nation, c'est à ce titre que le ministre de la Fonction publique a entrepris cette réforme, mais avec une méthodologie extrêmement intéressante basée sur le partage et l'inclusion. D’ailleurs, la réflexion menée à partir de la base pour faire ressortir les aspirations profondes des populations permettra de construire avec elles les pistes de solution qui pourraient être demain des solutions durables pour asseoir des pratiques administratives saines, adaptées et efficaces pour la délivrance de ces ressources’’, a déclaré Ibrahima Baldé.

Les attentes et orientations des populations locales recueillies

À en croire toujours le chef de mission, dans le cadre des concertations régionales menées à Saint-Louis, l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes de la région et le partage des nouvelles orientations donnent une assurance. ‘’On ne peut que se féliciter du déroulement des travaux. Toutes les parties prenantes ont répondu massivement à l’invitation du gouverneur pour partager avec nous les orientations majeures de l'autorité, organiser un large débat autour de la réforme de l'Administration, réfléchir avec nous, poser un diagnostic avec nous, mais en même temps essayer de définir des pistes de solution par rapport à ce que nous espérons comme une administration performante qui sera l'Administration de demain’’, a poursuivi M. Baldé.

Pour le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui présidait la rencontre de l'action de l'Administration par rapport à ses services et surtout à son efficacité, il est d’avis que ‘’pour réussir ce pari, il nous faut concerter, inclure tout le monde, associer toutes les franges de la société. Il faut aussi écouter ceux qui ont en charge le service public, les agents de l'Administration, les usagers du service public qui doivent être traités en clients du service public. Nous avons recueilli des recommandations, des orientations, mais surtout la maîtrise des attentes des populations, donc des agents du service public. Nous ne pouvons l'avoir que si nous partageons, si nous échangeons et que nous écoutons le peuple, mais surtout si nous l'entendons. C'est dans ce sens que ces concertations ont été initiées et nous avons essayé de retirer l'arche pour que tout un chacun puisse participer, pour que tous ceux qui souhaitent faire entendre leur voix puissent le faire et qu'ensemble nous donnions à l'autorité, ce qui ressortira de la consultation régionale », a signalé le gouverneur.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS