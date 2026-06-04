Actif jusque-là dans le champ social, le mouvement « Épaule contre Épaule », dirigé par Papis Diop, a officiellement annoncé son adhésion à la coalition Diomaye Président, avec l’ambition de contribuer à la massification de la mouvance présidentielle et au développement de la capitale du Nord.

En présence de responsables politiques locaux et de membres de la coalition Diomaye Président, le mouvement « Épaule contre Épaule » a officialisé son ralliement à la mouvance présidentielle. Dans son discours, le président du mouvement, Papis Diop, a présenté cette rencontre comme un moment stratégique de mobilisation, d’écoute et de consolidation des forces engagées derrière la vision du chef de l’État. Selon lui, l’engagement de son organisation aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye repose avant tout sur des convictions républicaines et sur la volonté d’accompagner les réformes attendues par les Sénégalais.

« Nous croyons fermement que notre pays a besoin d’un président disposant d’une base politique forte, solide et légitime afin de mener à bien les profondes réformes attendues par le peuple sénégalais », a déclaré Papis Diop devant les militants et sympathisants surexcités. L’ex-responsable politique libéral estime que Saint-Louis doit jouer un rôle majeur dans cette dynamique nationale. Il a plaidé pour l’établissement d’une relation durable entre la ville de Ndar et le chef de l’État, fondée sur la confiance et le respect mutuel.

Au cours de son intervention, il a dressé un tableau préoccupant de la situation de la vieille ville. Évoquant les difficultés du secteur de la pêche, le déficit d’infrastructures scolaires, les insuffisances sociales et religieuses, le recul du tourisme, le chômage des jeunes et les défis liés à l’autonomisation des femmes, il a affirmé que Saint-Louis est aujourd’hui confrontée à de nombreux obstacles qui freinent son développement.

Face à ce constat, le mouvement appelle à l’émergence d’un leadership local fort et rassembleur. Papis Diop a également invité les responsables de la coalition présidentielle à privilégier l’unité et l’ouverture afin de renforcer l’ancrage de la majorité dans le département.

Dans cette perspective, « Épaule contre Épaule autour du Président Diomaye » a annoncé le lancement prochain d’un vaste programme d’implantation territoriale. Des cellules seront installées dans les 33 quartiers de Saint-Louis ainsi que dans les différentes communes du département. L’objectif affiché est de structurer la base militante et de rapprocher davantage les populations des actions de la coalition.

Enfin, le mouvement a lancé un appel au président de la République pour une meilleure prise en compte des compétences saint-louisiennes au sein des institutions nationales. Pour ses responsables, une représentation accrue des cadres de la région dans les sphères de décision contribuerait à renforcer les liens entre le pouvoir central et la cité tricentenaire, tout en favorisant la relance économique et sociale de Saint-Louis.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS