Après 14 mois à la tête des Douanes sénégalaises, Dr Mbaye Ndiaye a été remplacé ce mercredi. ‘’EnQuête’’ revient sur son bilan marqué par des saisies record et une meilleure maîtrise de l’assiette de taxation, entre autres.

Le 9 novembre 2023, le chef de l’État, Macky Sall, nommait l’inspecteur principal des douanes, Mbaye Ndiaye, à la tête de la Direction générale des Douanes. Jusque-là directeur des Opérations douanières, il atterrissait en terrain connu, à la tête d’une direction dont il connaissait les rouages, le fonctionnement, les enjeux et la portée des missions. Après 14 mois à la tête de ce département stratégique, il a été remplacé, ce mercredi, par le colonel Babacar Mbaye. L’heure du bilan, donc, pour Mbaye Ndiaye, après une année 2024 faste.

En effet, l’année dernière, les douanes sénégalaises ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de lutte contre la fraude. A fin novembre, les réalisations contentieuses se chiffraient à 67,8 milliards contre 28,3 milliards F CFA à fin décembre 2023. Il en ressort une hausse de l’ordre de 39,5 milliards F CFA en valeur absolue et 139,5 % en valeur relative. Les liquidations de recettes douanières, en 2024, se chiffraient à 1 613 milliards contre 1 426,6 milliards F CFA en 2023, représentant une progression de 186,4 milliards F CFA en valeur absolue et 13 % en valeur relative.

En matière de lutte contre la fraude commerciale, les actions menées par la Direction générale des Douanes (DGD) ont consisté en un renforcement des contrôles sur les régimes suspensifs et les éléments de taxation sur les déclarations en douane, notamment sur les produits porteurs de recettes. Les résultats enregistrés ressortent aussi d’un meilleur affinage du contrôle en entreprise et du contrôle des opérations financières effectuées par la Direction des enquêtes douanières.

Les valeurs des saisies sont passées de 4,4 à 226,4 milliards F CFA

S’agissant de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les résultats sont également probants. Pour les faux billets, des saisies record ont été faites. Des saisies d’une contrevaleur de 11 092 712 950 F CFA ont été faites en 2024 contre 1 180 000 000 F CFA en 2023. Les médicaments n’ont pas été en reste, même s’il y a eu une baisse sensible des saisies. La Division de la communication et des relations publiques des douanes a annoncé des saisies d’une contrevaleur de 1 375 550 349 F CFA en 2024 contre 2 047 000 000 F CFA en 2023.

S’agissant de la cocaïne, 2 681 kg ont été saisis pour une contrevaleur de 212 664 720 000 F CFA contre 8 kg (810 000 000 F CFA de contrevaleur) en 2023. Dans la même veine, 20 421 kg de chanvre indien (1 327 365 000 F CFA de contrevaleur) ont été saisis en 2024 contre 5 381 kg (327 000 000 F CFA de contrevaleur) en 2023.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée (CTO), des performances très importantes ont été notées. Les valeurs des saisies sur les principaux produits de la CTO sont passées de 4,4 à 226,4 milliards F CFA, avec comme faits majeurs les importantes saisies de cocaïne et de faux billets.

Ces performances enregistrées durant la dernière année du magistère de Mbaye Ndiaye, sont dues à la densification du réseau de renseignement douanier et au renforcement des capacités opérationnelles des unités de surveillance initiés à travers le Programme de modernisation de l’Administration des douanes (Promad). Ce qui a permis l’acquisition de moyens logistiques d’intervention tels que des véhicules tactiques, des drones, des scanners et des vedettes de surveillance fluviomaritime.

Le DG sortant a aussi opéré à des réformes liées au renforcement de la facilitation, dont l’innovation phare a été la mise en œuvre de la phase pilote du Programme opérateur économique agréé. Elles ont permis à la Direction générale des Douanes de renforcer sa mission économique et son action envers les entreprises et les populations. ‘’La reprise de l’activité économique annoncée en 2025 et le renforcement des moyens d’action envisagé vont, sans doute, permettre d’exploiter de manière plus optimale le potentiel fiscal à tirer des importations et de combattre avec plus d’efficacité la fraude et la criminalité transnationale organisée’’, indiquait, récemment, la Division de la communication et des relations publiques des douanes.

Maîtrise de l’assiette de taxation

Elle informait qu’en ce qui concerne la maîtrise de l’assiette de taxation, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre. Il s’agit de la poursuite du processus d’opérationnalisation du bureau du Guichet unique de dédouanement des véhicules (BGUDV) avec le renforcement des capacités opérationnelles matérialisé par la mise à disposition de locaux plus fonctionnels et une meilleure maîtrise de l’assiette des véhicules. Ce qui a entraîné un saut qualitatif dans la mobilisation des recettes.

Ainsi, les recettes collectées par le BGUDV sont passées de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards F CFA en 2024, soit une progression de 26,7 milliards F CFA en valeur absolue et 24,2 % en valeur relative. Il y a aussi eu la poursuite du processus de digitalisation des unités douanières : l’extension de Gaindé au niveau des bureaux de l’intérieur du territoire douanier a eu pour effet d’accroître les liquidations douanières au niveau des régions. En attestent les recettes du bureau des douanes de Rosso, récemment connecté à Gaindé, qui sont passées de 9,3 milliards en 2023 à 12,4 milliards F CFA en 2024, représentant une progression de 3,1 milliards F CFA en valeur absolue et 33,3 % en valeur relative.

Concernant la meilleure maîtrise de l’assiette, il y a eu l’amélioration de la gouvernance de la valeur en douane par l’opérationnalisation de l’inspection à destination (IAD) qui a permis une meilleure taxation des produits sensibles à la fraude.

Un bilan aussi social

Dans le secteur social aussi, le DG sortant a initié des actions saluées par les troupes. En effet, il a fait le tour du pays pour avoir une idée précise de leurs attentes. En cela, dit-on, il a apporté un soutien substantiel à la mutuelle Soutien de l’Amicale du personnel féminin aux orphelins. Il a aussi donné du matériel au centre Talibou Dabo.

Par ailleurs, il a solidifié la coopération avec la Gambie.

Son parcours professionnel

Fort d’une formation académique et professionnelle solide et riche d’une expérience professionnelle de plus de vingt ans, le DG sortant des Douanes est un docteur en droit, option finances publiques. Mbaye Ndiaye a ainsi dirigé la Direction régionale Nord (Louga, Saint-Louis, Matam) de mai 2016 jusqu’à sa nomination à la tête de la Direction des opérations douanières le 8 mai 2019.

Son passage dans le nord du pays a été marqué par des innovations dans le management des hommes, dans la gestion des services et unités, ainsi que par l’amélioration des relations entre les douanes du Nord et les usagers et populations locales. ‘’Ce qui s’est traduit par une motivation des agents et des chefs locaux. Sous sa conduite, les rapports de bon voisinage et d’assistance administrative mutuelle avec l’administration sœur des douanes de la Mauritanie ont été renforcés. Au plan interne, une collaboration étroite avec les autres forces de défense et de sécurité, une meilleure compréhension des missions de la douane, une image positive de l’administration et des résultats éclatants dans la mobilisation des recettes et la lutte contre la fraude et la contrebande ont été enregistrés’’, renseigne-t-on.

Mais l’action la plus notable, lors de cette affectation, est que le Nord est devenu la deuxième région pourvoyeuse de recettes douanières, après celle de l’Ouest. ‘’Cette prouesse, l’inspecteur des douanes Mbaye Ndiaye la doit à sa riche trajectoire et à son culte du savoir. De professeur de français et d’histoire-géographie (1997-1999), il réussit avec brio le concours de l’École nationale d’Administration (ENA) et intègre le corps des inspecteurs et officiers des douanes’’, indique-t-on.

À sa sortie, il avait été affecté comme inspecteur-vérificateur au bureau des douanes de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. De là, il a rejoint le bureau des douanes de Dakar Port-Sud comme vérificateur puis comme chef des sections d’écritures, avant d’atterrir au poste de chef du bureau de recouvrement et des poursuites à la Direction du renseignement et des enquêtes douanières.

L’inspecteur Mbaye Ndiaye a, ensuite, fait un deuxième séjour au bureau des douanes de Dakar Port-Sud, d’abord comme chef de visite et puis comme chef de bureau. Ensuite, il a intégré le cabinet du ministre de l’Économie et des Finances d’alors comme conseiller technique en mars 2014. Deux ans plus tard, Mbaye Ndiaye a été nommé au poste de directeur de la région douanière du Nord (DRN).

Ce parcours professionnel a été ponctué de plusieurs autres missions. L’inspecteur principal des douanes Mbaye Ndiaye a subi une formation modulaire sur l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, organisée par l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (Isesco) à Casablanca, au Maroc, en mai 2016, et une formation des formateurs organisée par l’École nationale des douanes de France en septembre-octobre 2002.

Il a aussi été correspondant national du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l’Ouest (Giaba), président du Comité interministériel d’agrément des programmes d’investissements des ONG et administrateur pour le compte de l’État du Sénégal et de la Société nationale de développement des fibres textiles (Sodefitex).

‘’Le docteur d’État Mbaye Ndiaye est connu pour être un homme de partage d’idées et de bonnes pratiques. Malgré ses charges professionnelles, il a encadré plusieurs générations d’étudiants sénégalais. Il a collaboré avec les universités du pays en tant qu’enseignant vacataire à l’université Cheikh Anta Diop (Master 2 en procédures de dédouanement), à l’université de Thiès (Licence 3 commerce international et contentieux douaniers), à l’université Gaston Berger (Master 2 en contentieux douanier) et à l’université Assane Seck de Ziguinchor (Licence 3 commerce international et contentieux douaniers). Il est resté l’enseignant qu’il était et a toujours gardé sa vocation d’encadreur’’, renseignait la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes, à sa nomination à la tête des douanes sénégalaises.

AMADOU FALL