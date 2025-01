Près de 16,9 millions de barils de pétrole brut ont été produits par Sangomar, dépassant les attentes. Au mois de décembre, la production totale a atteint 2,96 millions de barils de pétrole brut.

En 2024, la production annuelle de pétrole de Sangomar s’est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l’objectif initial de 11,7 millions de barils. Pour le mois de décembre de cette même année, la production totale du site a atteint 2,96 millions de barils de pétrole brut, selon le rapport de production de Sangomar cité par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Au cours de ce même mois, trois cargaisons, représentant un volume total de 2,94 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international.

‘’À la fin du mois de décembre 2024, l’ensemble des puits producteurs a été mis en service. Tous les puits sont désormais disponibles pour être raccordés aux lignes de production, conformément au planning de production optimisé de chaque puits, en vue d'assurer une extraction totale de 100 000 barils de pétrole brut par jour’’, a-t-on indiqué.

C’est en 2020 qu'ont débuté les travaux du développement du champ Sangomar avec une première production prévue en 2024. L’objectif de la phase initiale ‘’Phase 1 du développement du champ Sangomar’’ est de produire les unités de réservoir les moins complexes et de tester d’autres réservoirs en vue de l’exportation de gaz vers la côte sénégalaise.

À noter que le champ Sangomar (anciennement champ SNE) contient à la fois du pétrole et du gaz. Il se trouve à 100 km au sud de Dakar.

Au-delà de Sangomar, le premier puits du projet de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a été officiellement ouvert, il y a quelques jours. L’annonce de ce démarrage a été faite le 31 décembre par les ministères chargés de l'Énergie en Mauritanie et au Sénégal, Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Un grand pas dans l'aboutissement du projet GTA, développé par le Britannique BP avec l'Américain Kosmos Energy. Pour l’heure, Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures sont en phase test pour le démarrage prochain de la production du projet de gaz GTA. Pour extraire dans un premier temps environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, plusieurs milliards de dollars ont été mobilisés.

À en croire le ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, la voie au démarrage de la commercialisation du gaz est ouverte.

BABACAR SY SEYE