Le gouvernement du Sénégal et l’Intersyndicale du secteur primaire regroupant des travailleurs de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’élevage ont signé un accord portant sur 60 % du montant initial des indemnités, a-t-on appris jeudi du ministère de la Fonction publique.

‘’Sous la présidence de Gallo Ba, Ministre chargé de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, les deux parties ont signé un accord portant sur 60 % du montant initial des indemnités’’, précise un communiqué reçu à l'APS.

La même source indique que le ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public a organisé une rencontre avec l’Intersyndicale du secteur primaire regroupant le Syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture du Sénégal (Sytraps), le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture (Synttas) et le Syndicat national des techniciens de l’élevage du Sénégal (SNTES). La rencontre s'est tenue à la salle de conférence du ministère.

Le communiqué signale qu'il est prévu “un comité technique chargé d’étudier la possibilité de mettre en place un fonds commun dans le secteur primaire, afin d’améliorer les conditions de travail des agents”.