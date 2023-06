La Banque mondiale a organisé, hier à Dakar, un atelier de sensibilisation pour les entreprises du secteur privé et la société civile sur les mécanismes de passation des marchés dans les projets qu'elle a financés.

Le groupe de la Banque mondiale fournit des financements, des conseils stratégiques et une assistance technique aux pouvoirs publics et s'attache également à renforcer le secteur privé dans les pays en développement. C'est dans ce sens qu'il a organisé hier, à Dakar, un atelier de sensibilisation au profit des entreprises du secteur privé et de la société civile sur les mécanismes de passation des marchés dans les projets qu'elle finance.

Lors des discussions, le coordinateur de la passation des marchés de la Banque mondiale au Sénégal, Laurent Mehdi Brito, a informé que l'objectif de l'atelier est de parler au secteur privé et aux organisations de la société civile sur comment ils peuvent avoir accès aux marchés, de leur faire savoir où se situent les sources d'informations. Leur montrer également qu'il y a une certaine transparence dans les marchés et la disponibilité de l'information. Mais surtout, poursuit-il, donner des informations relatives à la bonne présentation des offres pour que les entreprises puissent gagner des marchés et les exécuter.

"Sur la phase d'exécution des contrats, on a constaté que souvent, il y a des contrats qui n'arrivent pas à terme ou avec beaucoup de retard. Au cours de cet atelier, nous allons échanger sur comment améliorer le secteur privé et la société civile qui fait le suivi des informations et des marchés qui sont passés, c'est-à-dire donner des informations pour améliorer les propositions et les exécutions de contrats", a fait savoir M. Brito.

Poursuivant, il dit : "Nous avons un portefeuille de plus de trois milliards de dollars au Sénégal. Donc, la majorité passe à travers les marchés publics et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces échanges avec le secteur privé, afin qu'ils puissent avoir le plus vite possible accès aux marchés."

Selon le coordonnateur de la passation des marchés de la Banque mondiale au Sénégal, dans les appels d'offres, ils ont des critères d'évaluation et de qualification et c'est à ce niveau qu'ils ont noté des faiblesses dans l'utilisation des formulaires que les projets envoient aux soumissionnaires. Ainsi, renseigne-t-il, la mobilisation du matériel, du personnel, les aspects environnementaux et sociaux, la libération des emprises et l'indemnisation des personnes impactées font que les cibles ne sont pas disponibles à temps et c'est ce qui peut retarder l'exécution des marchés.

"Réformes pour améliorer le Code des marchés"

Présent à la rencontre, le représentant du patronat, le colonel Mbarick Diop, informe qu’il y a des réformes qui ont été faites récemment pour améliorer le Code des marchés publics, le partenariat public-privé et la création de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) avec des avancées significatives. "Nous avons aussi apprécié l’apport de la Banque mondiale dans ces réformes. Ainsi, le secteur privé se réjouit du fait que le nouveau Code des marchés publics va permettre d’avoir plus de participation des acteurs locaux dans les marchés publics", a-t-il fait savoir.

Sautant sur l’occasion, le représentant du patronat a informé que le grand défi reste et demeure la formation et la sensibilisation des acteurs. Et que le secteur privé, dans son partenariat, attend des financements de la Banque mondiale pour les projets, mais aussi et surtout pour le renforcement des capacités, car celle-ci reste une institution forte et son apport dans le développement des pays est d’une importance capitale.

Une série de recommandations comme l’appropriation des nouvelles procédures du Code des marchés publics par les acteurs du secteur privé, entre autres, a été formulée à l’égard de la Banque mondiale.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)